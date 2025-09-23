دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه شنبه در سخنرانی خود در برابر رهبران جهان در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است و آن را «فراتر از هر درگیری دیگری در سال‌های دبیرکلی من» توصیف کرد.

 او در هشتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد ورود جنگ به «سومین سال هولناک» خود، هشدار داد که «وحشت‌ها» همچنان در حال افزایش است.

گوترش تأکید کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری «اقدامات موقت الزام‌آور قانونی» را در پرونده غزه صادر کرده است، اما آنها همچنان اجرا نشده‌اند. او گفت: «از آن زمان، قحطی اعلام شده و کشتار شدت گرفته است» و خواستار اجرای «کامل و فوری» دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که ویرانی و مرگ در غزه نمایانگر بدترین بحران دوران تصدی اوست و خواستار اقدام فوری مطابق با قوانین بین‌المللی شد.

او همچنین هشدار داد که نظام بین‌المللی تحت فشار شدیدی قرار دارد و بر خطرات یک جهان چندقطبی بدون نهادهای قوی برای ایجاد تعادل در قدرت‌های رقیب تأکید کرد. 

گوترش با یادآوری درس‌های جنگ جهانی اول، گفت که تاریخ نشان داده است که «قدرت بدون همکاری، آتش درگیری را شعله‌ور می‌کند».

او از دولت‌ها خواست که همکاری بین‌المللی را نه به عنوان آرمان‌گرایی بلکه به عنوان «عمل‌گرایی سرسختانه» ببینند و به تهدیدات مشترکی مانند بیماری‌های همه‌گیر، تغییرات اقلیمی و افزایش نابرابری اشاره کرد.

گوترش با درخواست تعهد مجدد به چندجانبه‌گرایی، تأکید کرد که ملت‌ها با یک انتخاب قاطع روبرو هستند، یعنی «دنبال کردن منافع شخصی محدود یا ساختن آینده‌ای ریشه‌دار در قانون، حقوق و همبستگی».

منبع: الجزیره

برچسب ها: آنتونیو گوترش ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
روبیو: هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد
گوترش: تاسیس کشور فلسطین حق فلسطینیان است
ترامپ در سازمان ملل با سران کشورهای منطقه دیدار خواهد کرد
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصرف غزه و شکست استراتژیک رژیم صهیونیستی
کالاس: آماده دیپلماسی هسته ای با ایران هستیم
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
طلا به رکورد تاریخی جدید ۳۷۵۳ دلار رسید
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
اجماع جهانی در سازمان ملل: پایان جنگ غزه و اجرای راه‌حل دو دولتی
وقوع انفجار مشکوک در نزدیکی کشتی تجاری در آب‌های شرق عدن
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
آخرین اخبار
روبیو: هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد
گوترش: ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
گذرگاه مرزی تورخم پس از بسته‌شدن موقت، بار دیگر بازگشایی شد
محرومیت سومین سال افغانستان از حق رأی در سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
وزرای ایران و اروپا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک برگزار می‌کنند
سرویس مخفی آمریکا تهدید مخابراتی «قریب‌الوقوع» در نیویورک را خنثی کرد
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
دانش، ایمان و خدمت؛ بنیاد حقیقی طلبگی + فیلم
زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۹ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند
کرملین: روسیه در صورت پایبندی آمریکا به پیمان استارت جدید، به آن پایبند خواهد بود
مالی، بورکینافاسو و نیجر از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شدند
درخواست چین از آمریکا و روسیه برای کاهش زرادخانه هسته‌ای
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
قزاقستان آموزش کارمندان بهداشت و درمان افغانستان را برعهده می‌گیرد
اعلام آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با افغانستان
پایان ماموریت سفیر قطر در کابل
کمک به زلزله زدگان کنر؛ ارسال کمک های فوری اتحادیه اروپا به افغانستان
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
دوغارون شاهراه اصلی صادرات خراسان رضوی؛ رشد ۳۰ درصدی صادرات در نیمه نخست سال
وقوع انفجار مشکوک در نزدیکی کشتی تجاری در آب‌های شرق عدن
جیمی کیمل پس از تعلیق به برنامه آخر شب بازمی‌گردد
کاهش هزینه تذکره الکترونیکی برای افغان‌های مقیم خارج
طلا به رکورد تاریخی جدید ۳۷۵۳ دلار رسید
اجماع جهانی در سازمان ملل: پایان جنگ غزه و اجرای راه‌حل دو دولتی
بازگشت آمریکا به بگرام، اعلام جنگ غیرمستقیم علیه چین است
لولا دا سیلوا: آنچه در غزه رخ می‌دهد یک نسل‌کشی است
پادشاه اردن: هیچ جایگزینی برای راه‌حل دودولتی وجود ندارد