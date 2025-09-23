باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه شنبه در سخنرانی خود در برابر رهبران جهان در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ویرانی در غزه به سطح بیسابقهای رسیده است و آن را «فراتر از هر درگیری دیگری در سالهای دبیرکلی من» توصیف کرد.
او در هشتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد ورود جنگ به «سومین سال هولناک» خود، هشدار داد که «وحشتها» همچنان در حال افزایش است.
گوترش تأکید کرد که دیوان بینالمللی دادگستری «اقدامات موقت الزامآور قانونی» را در پرونده غزه صادر کرده است، اما آنها همچنان اجرا نشدهاند. او گفت: «از آن زمان، قحطی اعلام شده و کشتار شدت گرفته است» و خواستار اجرای «کامل و فوری» دستورات دیوان بینالمللی دادگستری شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که ویرانی و مرگ در غزه نمایانگر بدترین بحران دوران تصدی اوست و خواستار اقدام فوری مطابق با قوانین بینالمللی شد.
او همچنین هشدار داد که نظام بینالمللی تحت فشار شدیدی قرار دارد و بر خطرات یک جهان چندقطبی بدون نهادهای قوی برای ایجاد تعادل در قدرتهای رقیب تأکید کرد.
گوترش با یادآوری درسهای جنگ جهانی اول، گفت که تاریخ نشان داده است که «قدرت بدون همکاری، آتش درگیری را شعلهور میکند».
او از دولتها خواست که همکاری بینالمللی را نه به عنوان آرمانگرایی بلکه به عنوان «عملگرایی سرسختانه» ببینند و به تهدیدات مشترکی مانند بیماریهای همهگیر، تغییرات اقلیمی و افزایش نابرابری اشاره کرد.
گوترش با درخواست تعهد مجدد به چندجانبهگرایی، تأکید کرد که ملتها با یک انتخاب قاطع روبرو هستند، یعنی «دنبال کردن منافع شخصی محدود یا ساختن آیندهای ریشهدار در قانون، حقوق و همبستگی».
منبع: الجزیره