باشگاه خبرنگاران جوان - علی رامشینی معاون توسعه حمل‌ونقل پاک و آموزش سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران با اعلام اینکه همزمان با شروع مهرماه، گروه‌های نمایشی در برخی نقاط پر رفت‌وآمد شهر به اجرای تئاتر خیابانی خواهند پرداخت، افزود: با آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش حجم تردد شهروندان در معابر تهران، برنامه‌ای متفاوت برای آموزش و فرهنگ‌سازی رفتار‌های ترافیکی در نظر گرفته‌ایم.

رامشینی هدف از این برنامه‌ها را انتقال پیام‌های آموزشی و یادآوری نکات ایمنی ترافیکی به زبان هنر و در فضایی شاد و تعاملی دانست و تصریح کرد:این نمایش‌های کوتاه در روز‌های نخست مهر در مکان‌هایی همچون محوطه تئاتر شهر، بازار تهران و سایر نقاط پرتردد برگزار می‌شود.

معاون سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در ادامه با اشاره به سایر برنامه‌های سازمان در راستای ارتقای فرهنگ ترافیکی شهروندان تهرانی اعلام کرد که پارک‌های آموزش ترافیک در سطح مناطق همزمان با ایام بازگشایی مدارس، میزبان دانش‌آموزان جهت برنامه‌های آموزشی مرتبط با فرهنگ رفتار‌های ترافیکی خواهند بود.

راه‌اندازی مجدد پلیس مدرسه با همکاری راهور تهران بزرگ

او همچنین از احیای مجدد پلیس مدرسه به مناسبت ایام بازگشایی مدارس و استقبال از مهر خبر داد و گفت: این رویکرد فرهنگی-هنری بویژه برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها که در ابتدای سال تحصیلی حضوری پررنگ در مدارس و سطح شهر دارند، می‌تواند بسیار آموزنده و ماندگار باشد.

رامشینی گفت: «قش‌آفرینی دانش‌آموزان تاثیر بسزایی در نحوه رفتار ترافیکی والدین و همچنین پرورش نسل آشنا و متعهد به قوانین ترافیکی خواهد داشت.

او گفت: در سطح مناطق مختلف شهر تهران نیز برنامه‌های متنوعی مثل تور‌های دوچرخه سواری و رویداد‌های محیطی و میدانی در نظر گرفته شده که در مناسبت‌های مرتبط با مشارکت فعال خانواده‌ها برگزار می‌شود.

به گفته رامشینی، مجموعه‌ای از طرح‌های گرافیکی برای انتشار در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی آماده شده که با هدف آگاهی‌بخشی عمومی و فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش استفاده از خودرو و ترویج شیوه‌های حمل‌ونقل پاک منتشر می‌شود.

منبع: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران