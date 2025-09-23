باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در ایستگاه تحقیقاتی پردیسان قم، آرتمیای بومی با موفقیت پرورش یافت؛ دستاوردی که به گفته حسین توکلی، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر خودکفایی غذایی و تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی باشد.

توکلی با اشاره به نقش این پروژه در تأمین خوراک مزارع پرورش ماهی و میگو، تأکید کرد: «ما این مسیر را با تکیه بر دانش بومی ادامه خواهیم داد تا امنیت غذایی مردم استان را با اتکا به منابع داخلی تقویت کنیم.»

در ادامه، محمدرضا محقق، کارشناس پژوهشی این مرکز، از بهره‌گیری خلاقانه از آب‌های شور و زه‌آب‌های کشاورزی برای پرورش آرتمیا خبر داد؛ رویکردی که به گفته او، هزینه‌های اولیه تولید را به شکل چشمگیری کاهش داده‌است.

محقق افزود: آرتمیای پرورش‌یافته در قم، به‌عنوان غذای زنده برای انواع ماهیان قابل استفاده است و در صورت تولید انبوه، می‌تواند صرفه اقتصادی بالایی برای صنعت آبزی‌پروری کشور به همراه داشته باشد.

او این دستاورد را نمونه‌ای روشن از اثرگذاری بومی‌سازی فناوری در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی و دامپروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری میان مراکز پژوهشی و بخش خصوصی، شاهد گسترش طرح‌های دانش‌بنیان مشابه در سطح ملی باشیم.

آرتمیا، موجودی ریز و پرانرژی، نقش حیاتی در تغذیه آغازین چهار گروه اصلی آبزیان از جمله میگو، ماهیان دریایی، خاویاری و زینتی ایفا می‌کند و پرورش آن در قم، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار صنعت آبزی‌پروری کشور به‌شمار می‌آید.