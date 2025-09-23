شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای دانش آموزان دبیرستان دخترانه آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سال تحصیلی جدید صبح امروز اول مهرماه با نواختن زنگ مهر در مدارس سراسر کشور آغاز شد و دانش آموزان روانه کلاس‌های درس شدند تا یک سال دیگر را با افزودن علم و دانش در کوله بارعلم و دانش خود بیافزایند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای آغاز سال تحصیلی جدید روز روز اول مهر ماه در دبیرستان دخترانه کوثر شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

