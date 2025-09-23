باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: سامانه بارشی شرقسو از سهشنبه یکم تا پیش از ظهر چهارشنبه دوم مهرماه، در شرق گیلان، مازندران، ارتفاعات و دامنههای استانهای تهران، البرز و قزوین فعال خواهد بود، همچنین چهارشنبه ۲ مهر ماه در مازندران، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات و دامنههای استانهای تهران، البرز و گلستان اثرگذار خواهد بود.
سازمان امدادونجات با اشاره به آمادهباش کامل تیمهای امدادی و عملیاتی متشکل از امدادگران و نجاتگران در مناطق تحت تأثیر، از شهروندان خواست از برپایی چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها خودداری کنند و در جابجایی عشایر کوچرو، فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی و سفرهای بین شهری احتیاط کامل داشته باشند.
شهروندان میتوانند در صورت نیاز به کمک یا گزارش حوادث با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال احمر تماس بگیرند.