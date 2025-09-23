معرفی برترین های بیست و چهارمین رویداد ملی تا ثریا در شهرکرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - ٧٨ طرح توسط فناوران و نوآوران فعال در حوزه کشاورزی و گلخانه کشور و استان به این رویداد ارسال گردید که از این ۷۸ طرح ۲۴ طرح وارد دفترچه رویداد شد و ۱۰ طرح به عنوان طرح‌های منتخب در این رویداد به ارائه طرح خود پرداختند.

سیده زهره آزاده از استان چهارمحال و بختیاری با ارائه طرح گلخانه ای آیروپونیک سیب زمینی رتبه اول ، نیما نیک فرجام با با ارائه طرح بازگشت زهاب آب گلخانه ها و پیاده سازی سازی یادگیری عمیق در اقلیم گلخانه ها از استان تهران رتبه دوم و دکتر مهدوی با ارائه یک فن آوری نوین درزمینه استفاده از آمینه اسیدهای چپگرد اورگانامی در زمینه کنترل سرمازدگی و پیشگیری آسیب های پس از سرمازدگی رتبه سوم را کسب کردند.

در این رویداد بیش از ۱۰ سرمایه‌گذار از نهاد‌هایی همچون صندوق نوآوری شکوفایی، معاونت علمی ریاست جمهوری، بنیاد برکت، استانداری چهارمحال بختیاری، پارک علم و فناوری استان چهارمحال بختیاری، اتحادیه گلخانه داران کشور، اداره کل اقتصاد دارایی استان چهارمحال بختیاری، اتاق بازرگانی استان چهارمحال بختیاری، جهاد کشاورزی استان، شرکت کرانه نیلگون بنیاد تعاون بسیج و تعداد دیگری از سرمایه‌گذاران حضور پیدا کردند.

شایان ذکر است: رویداد بعدی تا ثریا در استان فارس و با محوریت گردشگری برگزار خواهد شد.