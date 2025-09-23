رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعاهای خود علیه ایران را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: در طول شش سال گذشته، وارد دورانی از بحران‌های بزرگ شده‌ایم. ما قوی‌ترین اقتصاد، قوی‌ترین ارتش و قوی‌ترین مرز‌ها را داریم. ما یک فاجعه اقتصادی از دولت قبلی از جمله افزایش قیمت‌ها را به ارث برده‌ایم. رشد در حال افزایش است، صنعت در حال رونق است و بازار سهام در بهترین حالت خود قرار دارد.

وی افزود: از زمان تصدی سمت ریاست جمهوری به ۱۷ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری دست یافته‌ایم. در دوره اول ریاست جمهوری‌ام، بهترین اقتصاد تاریخ جهان را ساختم و این بار روی اقتصادی حتی بهتر کار می‌کنم.

ترامپ همچنین گفت: در ماه‌های گذشته هیچ مهاجر غیرقانونی وارد کشور من نشده است. هر کسی که به طور غیرقانونی وارد ایالات متحده شود، اخراج خواهد شد و ممکن است اتفاقات بدتری برای او رخ دهد.

رئیس جمهور آمریکا گفت: تقریباً همه اعضای ناتو رسماً متعهد شده‌اند که هزینه‌های نظامی خود را به ۵ ٪ از تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند. ما با بسیاری از کشور‌های جهان در مورد توافقات تجاری مذاکره کرده‌ایم.

او مدعی شد: من به ۷ جنگ پایان داده‌ام. هیچ رئیس جمهوری در جهان به آنچه من در توقف جنگ‌ها انجام داده‌ام، دست نیافته است. ما چیزی از سازمان ملل دریافت نکرده‌ایم. سازمان ملل متحد در تلاش‌های ما برای توقف جنگ‌ها در کنار ما نبوده است. سازمان ملل متحد پتانسیل عظیمی دارد، اما به هیچ وجه به تحقق این پتانسیل نزدیک نیست. آنچه برای من مهم است نجات جان انسان‌ها است، نه کسب جوایز! من دست دوستی را به سوی هر کشوری که مایل به پیوستن به ما برای ساختن جهانی امن‌تر و مرفه‌تر باشد، دراز می‌کنم.

ترامپ مدعی شد: سلاح‌های هسته‌ای برخی از «بزرگترین تهدید‌های تاریخ» را نشان می‌دهند. ایران حامی اصلی تروریسم در جهان است و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. کمی پس از روی کار آمدن پیشنهاد سخاوتمندانه‌ای به ایران ارائه دادم. من در ازای تعلیق برنامه هسته‌ای ایران، تعهد همکاری کامل را ارائه دادم. واشنگتن موفق شد تأسیسات اصلی هسته‌ای ایران را نابود کند و از این رو، به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل پایان دهد. هیچ کشور دیگری در جهان غیر از ایالات متحده نمی‌توانست تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کند.

رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد: من به دنبال آتش‌بس در غزه هستم و حماس بار‌ها همه پیشنهاد‌ها را رد کرده است. ما باید جنگ در غزه را پایان دهیم، مذاکره صلح کنیم و گروگان‌ها را فوراً برگردانیم.

ترامپ در مورد جنگ اوکراین هم گفت: من به شدت برای توقف کشتار در اوکراین تلاش می‌کنم. فکر می‌کردم توقف جنگ در اوکراین آسان است. جنگ در اوکراین نمی‌توانست بیش از یک هفته طول بکشد. هند و چین با خرید نفت روسیه، جنگ اوکراین را تأمین مالی می‌کنند. ‌نمی‌فهمم چگونه برخی کشور‌ها همزمان با روسیه می‌جنگند و نفت آن را می‌خرند.

منبع: الجزیره