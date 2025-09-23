باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (سه‌شنبه) در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جهانی که به میزبان فیلیپین در حال برگزاری است به مصاف صربستان رفت و مقابل این تیم با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. ایران در مرحله بعدی به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.

در این دیدار پیاتزا تیمش را با ترکیب اولیه عرشیا به نژاد، پوریا خانزاده، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، مرتضی شریفی، علی حاجی‌پور و محمدرضا حضرت‌پور(لیبرو) به میدان فرستاد.

ست اول

ایران ۲۳ - صربستان ۲۵

هر دو تیم تا امتیاز ۱۳ پایاپای پیش رفتند؛ اما رفته رفته این تیم صربستان بود که با دفاع روی تور بهتر اختلاف خود را در امتیازات بیشتر کرد و ۱۹ بر ۱۵ از ایران پیش افتاد. در ادامه پیاتزا علی رمضانی را جانشین عرشیا به‌نژاد کرد. در ادامه ملی‌پوشان والیبال ایران تلاش کردند این اختلاف امتیازی را کمتر کنند اما سرمربی صربستان با گرفتن تایم اوت، بازی را به نفع تیم خودش حفظ کرد. در این ست بازیکنان ایران اشتباهات زیادی به خصوص در زدن سرویس داشتند. زمانی که صربستان ۲۴ بر ۲۱ از ایران پیش بود شاگردان پیاتزا موفق شدند ۲ امتیاز پیاپی کسب کنند اما این ۲ امتیاز برای جبران کافی نبود و صربستان با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ در ست نخست به پیروزی رسید.

ست دوم

ایران ۲۵ - صربستان ۱۹

در ست دوم و زمانی که هر دو تیم در امتیار یک، برابر بودند مرتضی شریفی ۲ امتیاز از سرویس کسب کرد. ۴ امتیاز پیاپی صرب‌ها آنها را ۵ بر ۳ از تیم ایران پیش انداخت. در ادامه تک دفاع زیبا از ولی‌زاده، امتیاز هفتم را برای ایران به ارمغان آورد. در امتیاز ۱۳ بر ۱۲ به سود ایران، سرمربی صربستان تقاضای تایم اوت کرد. کسب ۳ امتیاز پیاپی توسط صرب‌ها باعث شد این بار پیاتزا تقاضای تایم اوت کند. علی حق‌پرست جانشین پوریا خانزاده در ترکیب تیم ملی شد و توانست امتیاز ۱۷ ایران را به دست بیاورد. یک دفاع عالی توسط مرتضی شریفی امتیازات ایران را به ۱۹ رساند و ۲ امتیاز از صربستان پیش افتاد. سرمربی صرب‌ها در این لحظه تقاضای تایم اوت کرد.

حق‌پرست امتیاز بیستم را با یک سرویس زیبا برای تیم ایران به دست آورد. در ادامه تیم ایران عملکرد بهتری نسبت به صربستان داشت و دفاع کاظمی امتیازات این تیم را به ۲۳ رساند. در ادامه شاگردان پیاتزا موفق شدند ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود خود به پایان برسانند.

ست سوم

ایران ۲۶ - صربستان ۲۴

صرب‌ها ست سوم را قدرتمندانه آغاز کردند و ۲ بر صفر پیش افتادند اما شاگردان پیاتزا در امتیاز ۴ با آنها برابر شدند. اشتباه بازیکن صربستان، ایران را ۷ بر ۵ پیش انداخت. ۳ اشتباه پیاپی کاظمی و حاجی‌پور باعث شد نتیجه بازی ۹ بر ۷ به سود صربستان شود و پیاتزا اولین تایم اوت تیم ایران را درخواست کرد. صرب‌ها با روی آوردن به حملات سرعتی امتیاز دوازدهم را به دست آوردند.

مرتضی شریفی توسط بازیکن صربستان دفاع شد تا ایران ۱۵ بر ۱۲ از حریفش عقب بیفتد. عدم هماهنگی به‌نژاد با شریفی‌امتیازات صربستان را به ۱۹ رساند و با توجه به عقب افتادگی ۴ امتیاز تیم ایران، پیاتزا درخواست تایم اوت کرد.

در امتیاز ۲۱ بود که دو تیم برابر شدند و ایران توانست امتیازات عقب افتاده را جبران کند. دو تیم تا امتیاز ۲۴ برابر بودند. اسپک شریفی به اوت رفت و صرب‌ها یک امتیاز پیش افتادند. در نهایت امتیاز ۲۶ را صربستان با یک سرویس به دست آورد و این ست را ۲۶ بر ۲۴ از آن خود کرد.

ست چهارم

ایران ۲۵ - صربستان ۲۲

در ست چهارم هم دو تیم پایاپای پیش رفتند و تا امتیاز ۶ برابر بودند اما اشتباهات بازیکنان ایران، ۲ امتیاز پیاپی را برای صربستان به ارمغان آورد. سروریس زیبای شریفی و در ادامه دفاع بی‌نقص کاظمی ایران را در امتیاز ۹ با صربستان برابر کرد؛ اما درخواست ویدیوچک توسط سرمربی صربستان نشان داد اکاظمی با تور برخورد داشته و نتیجه ۱۰ بر ۸ به سود صربستان شود. کسب ۲ امتیاز پیاپی توسط حاجی‌پور، ایران را ۱۳ بر ۱۲ پیش انداخت. دفاع روی تور ایران عملکرد قابل توجهی شد و باعث شد ۲۱ بر ۱۷ از صربستان پیش بیفتد.

در ادامه شاگردان پیاتزا این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ با پیروزی پشت سر گذاشت تا دو تیم در ست‌شماری ۲- ۲ مساوی شوند و تکلیف تیم برنده به ست پنجم کشیده شود.

ست پنجم

ایران ۱۵ - صربستان ۹

ایران در ست پنجم بازی را بهتر از حریفش آغاز کرد و ۴ بر یک پیش افتاد. در ادامه باز هم توانست فاصله ۲ امتیازی خود را با صربستان حفظ کند؛ اما صربستان به یک امتیازی ایران رسید تا نتیجه ۶ بر ۵ شود. سرویس زیبای حاجی‌پور امتیاز ۸ را برای تیم ایران به دنبال داشت تا ۳ امتیاز از صربستان پیش بیفتد. در نهایت شاگردان پیاتزا این ست را با نتیجه ۱۵ بر ۹ به پیروزی رسیدند و در مجموع ست‌شماری ۳ بر ۲ بر صربستان غلبه کردند.