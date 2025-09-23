سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، از واریز مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان مشمول و مرحله دوم وام حمپاد (حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، از واریز مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان مشمول و مرحله دوم وام حمپاد (حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی) خبر داد.

علاء الدین ازوجی با اعلام این خبر گفت: «امروز سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴، وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی به حساب حدود ۳۰ هزار نفر از مشمولان این تسهیلات واریز شد.»

مبلغ وام ضروری بازنشستگان کشوری، ۵۰ میلیون تومان و با اقساط ۶۰ ماهه می‌باشد که در ۱۰ مرحله و تا پایان سال جاری به حساب بازنشستگان مشمول واریز می‌شود.

ازوجی همچنین گفت: «تعداد ۱۶۹ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، مبلغ ۱۰ میلیون تومان و ۱۰۸ نفر در مقطع دکترا، مبلغ ۱۵ میلیون تومان تسهیلات حمپاد را دریافت کردند.»

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری

برچسب ها: وام بازنشستگان ، بازنشستگان کشوری
