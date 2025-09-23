همزمان با بازگشایی مدارس فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه و نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید همراهی پدرانه و مشایعت فرزند شهید محرم و امنیت سرهنگ دوم هادی میرآبادی از منزل تا مدرسه توسط سرهنگ حسین احمدی فرمانده انتظامی، حجت الاسلام والمسلمین سلیمی، رییس عقیدتی سیاسی انتظامی شهرستان نیشابور به اتفاق هئیت همراه و نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت توسط فرزند معظم شهید در دبیرستان دخترانه شاهد ولیعصر (عج) شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت.

همچنین کار زیبایی از دانش آموزان دخترانه شاهد ولیعصر و برپایی نمایشگاه امنیت و اقتدار به مناسبت هفته دفاع مقدس درمحل آموزشگاه شاهد ولیعصر(عج) و بازدید وحضور فرماندهی انتظامی شهرستان و هیئت همراه در محل آموزشگاه از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

