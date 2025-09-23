همزمان با بازگشایی مدارس فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه و نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید همراهی پدرانه و مشایعت فرزند شهید محرم و امنیت سرهنگ دوم هادی میرآبادی از منزل تا مدرسه توسط سرهنگ حسین احمدی فرمانده انتظامی، حجت الاسلام والمسلمین سلیمی، رییس عقیدتی سیاسی انتظامی شهرستان نیشابور به اتفاق هئیت همراه و نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت توسط فرزند معظم شهید در دبیرستان دخترانه شاهد ولیعصر (عج) شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت.
 همچنین کار زیبایی از دانش آموزان دخترانه شاهد ولیعصر و برپایی نمایشگاه امنیت و اقتدار به مناسبت هفته دفاع مقدس درمحل آموزشگاه شاهد ولیعصر(عج) و بازدید وحضور فرماندهی انتظامی شهرستان و هیئت همراه در محل آموزشگاه از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.
فیلم ارسال شده را به تماشا بنشینید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

همراهی جمعی از مسئولان نیشابور با فرزند شهید میرآبادی در روز بازگشایی مدارس

بازگشایی مدارس

همراهی جمعی از مسئولان نیشابور با فرزند شهید میرآبادی در روز بازگشایی مدارس

برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس

همراهی فرمانده نیروی انتظامی نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه در روز بازگشایی مدارس + عکس و فیلم

برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس

برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در رز بازگشایی مدارس

همراهی فرمانده نیروی انتظامی نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه در روز بازگشایی مدارس + عکس و فیلم

نواخته شدن زنگ مدرسه در نیشابور

همراهی فرمانده نیروی انتظامی نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه در روز بازگشایی مدارس

همراهی فرمانده نیروی انتظامی نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه در روز بازگشایی مدارس

بازگشایی مدارس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، هفته دفاع مقدس ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
حال و هوای اولین روز مدرسه در هریس از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدارس شهرستان هریس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
زنگ آغاز سال تحصیلی و افتتاح هنرستان تخصصی مکانیک درمنطقه کم‌برخوردار نیشابور + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم یادبود شهدای جاویدالاثر در فیروزه + عکس
بارش باران جان تازه به اهر بخشید + فیلم
چهل هفتمین مدرسه شهیدان تقی‌زاده در دیزج دیز نوسازی و افتتاح شد + عکس و فیلم
گزارش تصویری از نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدارس شهرستان هریس
گلایه سربازان از تاخیر در پرداخت حقوق
برگزاری رزمایش توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته کامل تحصیلی در شهرستان اهر
زنگ مهر و ایثار در دبیرستان مالک اشتر دیزج دیز نواخته شد + عکس و فیلم
زنگ آغاز سال تحصیلی و افتتاح هنرستان تخصصی مکانیک درمنطقه کم‌برخوردار نیشابور + عکس
حال و هوای اولین روز مدرسه در هریس از لنز دوربین شهروندخبرنگار
بوی ماه مهر در مدرسه دخترانه کوثر آران و بیدگل پیچید + فیلم
آخرین اخبار
همراهی فرمانده نیروی انتظامی نیشابور و هیئت همراه با فرزند شهید میرآبادی از منزل تا مدرسه در روز بازگشایی مدارس
بوی ماه مهر در مدرسه دخترانه کوثر آران و بیدگل پیچید + فیلم
حال و هوای اولین روز مدرسه در هریس از لنز دوربین شهروندخبرنگار
زنگ آغاز سال تحصیلی و افتتاح هنرستان تخصصی مکانیک درمنطقه کم‌برخوردار نیشابور + عکس
زنگ مهر و ایثار در دبیرستان مالک اشتر دیزج دیز نواخته شد + عکس و فیلم
گزارش تصویری از نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدارس شهرستان هریس
گلایه سربازان از تاخیر در پرداخت حقوق
چهل هفتمین مدرسه شهیدان تقی‌زاده در دیزج دیز نوسازی و افتتاح شد + عکس و فیلم
برگزاری رزمایش توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته کامل تحصیلی در شهرستان اهر
بارش باران جان تازه به اهر بخشید + فیلم
برگزاری مراسم یادبود شهدای جاویدالاثر در فیروزه + عکس