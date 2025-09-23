باشگاه خبرنگاران جوان - حامد رفیعی با اشاره به دستاوردهای مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی در مسیر تقویت زیستبوم دانشبنیان کشور، اظهار کرد: از زمان راهاندازی مرکز در پاییز سال ۱۴۰۳، پروژههای مختلف در حوزه طراحی، توسعه و اجراییسازی ابزارهای نوین تأمین مالی پایدار با موفقیت به مرحله اجرا رسیده است. این اقدامات شامل انتشار اوراق توسعه فناوری، ایجاد بازار نوآفرین در فرابورس، همکاری با صندوق توسعه ملی و رسمیت یافتن توثیق داراییهای نامشهود بوده است.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری، در مورد اوراق توسعه فناوری گفت: انتشار اوراق توسعه فناوری با نرخ سود علیالحساب ۲۵ درصد به علاوه پاداش فناوری که در نهایت نرخ جذاب را برای سرمایهگذاری ایجاد خواهد کرد، با هدف تقویت تأمین مالی پایدار و توسعه سرمایهگذاری، صورت گرفته و اکنون یکی از ابزارهای کلیدی در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید فناورانه است.
وی با بیان اینکه، اصل و فرع این سرمایهگذاری تضمین شده و این اوراق بدون ریسک است، عنوان کرد: در زیستبوم تمهیداتی در مرکز با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی اندیشیده شد که دارندگان این اوراق بتوانند از مزیتهای تأمین مالی مضاعف بهرهمند شوند. جزییات این مزیتها در مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری برنامهریزی شده است.
رفیعی ادامه داد: فرآیند اجرایی انتشار این اوراق با همکاری یکی از بانک آغاز شده و در گام اول، حدود ۱۰ طرح شاخص فناورانه با بیش از ۹ همت درخواست تأمین مالی پس از ارزیابیهای اولیه جهت طی فرآیند انتشار و تأمین مالی از طریق منابع مردمی به بانک معرفی شدهاند. لازم به یادآوری است ظرفیت ۲۰ همت انتشار اوراق توسعه فناوری در سال اول در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی بیان کرد: فرآیند اجرایی همکاری با صندوق توسعه ملی که پیش از این در قالب تفاهمنامهای با هدف توسعه سرمایهگذاری در تولید و پروژههای اولویتدار زیستبوم دانشبنیان منعقد شده بود، آغاز شد و ضمن برگزاری کارگروه مشترک معاونت و صندوق توسعه ملی، طرحهای اولویتدار دانشبنیان پس از ارزیابی در مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری به این کارگروه مشترک معرفی شدند.
رفیعی بیان کرد: نوع ارائه تسهیلات با حمایت صندوق توسعه ملی در شیوه جدیدی برنامهریزی شد که اصل و فرع این تسهیلات در آینده نیز مجددا جهت توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان صرف خواهد شد. شایان ذکر است در گام نخست بیش از ۲۰ طرح در کارگروه مشترک مطرح شده که طرحهای مصوب ریالی و ارزی جهت طی فرآیند تأمین مالی به بانکهای عامل معرفی شدند.
وی ابراز امیدواری کرد تأمین مالی این طرحها به تقویت پروژههای فناورانه و نوآور در حوزههای نوپدید مانند هوش مصنوعی منجر شود که نه تنها برای تحقق شعار سال مؤثر بوده، بلکه پایهگذار جهش بزرگی در زیرساختهای پردازشی و توسعهای کشور است.
رفیعی اذعان داشت: به منظور تسهیل فرآیندهای تأمین مالی پایدار و افزایش نقدشوندگی مطالبات کسب و کارهای دانشبنیان الگوی فاکتورینگ در تعامل با شبکه بانکی آغاز شده و اولین قرارداد فاکتورینگ به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد ریال در آن بانک منعقد و به مرحله اجراییسازی رسید.
وی با بیان اینکه در راستای تسهیل دسترسی به منابع مالی پایدار، بازار نوآفرین در فرابورس به طور کامل راهاندازی شده است، افزود: این بازار که با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شده، به پذیرش و معامله سهام شرکتهای فناور و خلاق در دو تابلوی رشد و دانشبنیان پرداخته است. تا به امروز، ۲۷ شرکت در این بازار پذیرفته شدهاند و چهار شرکت نیز عرضه اولیه داشتهاند. این اقدامات افزایش نقدشوندگی و سهولت تأمین مالی، و دسترسی آسانتر به تسهیلات بانکی را برای شرکتها فراهم کرده است.
رفیعی، یکی دیگر از دستاوردهای مهم این مرکز را تصویب آییننامه اجرایی اموال و داراییهای قابل توثیق در هیئت وزیران دانست و گفت: بهطور رسمی ۳۵ نوع دارایی مشهود و نامشهود، از جمله دانش فنی، مالکیت فکری و اختراعات، بهعنوان داراییهای قابل توثیق شناخته شدند. در این راستا رایزنیهای لازم با نهادهای مالی جهت پذیرش این داراییها به عنوان وثایق لازم در جهت تسهیل تأمین مالی پایدار زیستبوم دانشبنیان صورت گرفته است. ضمن اینکه ابزار انتشار اوراق مبتنی بر داراییهای نامشهود در بازار سرمایه نیز در حال نهاییشدن است.
او میگوید: داراییهایی که به شکل فیزیکی موجود هستند، در دستهبندی دارایی مشهود (Tangible Asset) قرار میگیرند. داراییهایی مثل ماشینآلات، زمین یا ساختمان، جزء داراییهای مشهود هستند. در مقابل دارایی مشهود، دارایی نامشهود (Intangible Asset) قرار دارد که به شکل غیرفیزیکی است. از داراییهای نامشهود میتوان به ارزهای دیجیتال، علامت تجاری، حق اختراع، حق کپیرایت، سرقفلی و یا شهرت برند
وی افزود: این اقدامات تحولی بزرگ در توانمندسازی زیستبوم دانشبنیان ایجاد کرده و این امکان را فراهم آورده است که از داراییهای نامشهود بهعنوان پشتوانه مالی در بازارهای پول و سرمایه کشور استفاده شود.
رفیعی در ادامه بیان کرد: طراحی و اجرای این ابزارها با هدف ایجاد یک نظام تأمین مالی پایدار و کارآمد برای زیستبوم دانشبنیان کشور به ثمر نشستهاند. این دستاوردها میتوانند مسیر رشد شرکتهای دانشبنیان را تسهیل کرده و زمینهساز تحقق اقتصاد دانشبنیان در کشور باشند.
منبع: معاونت علمی ریاست جمهوری