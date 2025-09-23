دبیر ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی از بررسی مفصل و تصویب کلیات «سند ملی اهدای عضو» در این ستاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن ابوالقاسمی در حاشیه جلسه ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و با حضور اعضای این ستاد برگزار شد، در تشریح مباحث مطرح‌شده گفت: ایران در میان کشور‌های منطقه با شاخص ۱۳.۹ اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر، وضعیت قابل قبولی دارد و از بسیاری از کشور‌های همسایه پیش‌تر است؛ به طوری که برخی کشور‌ها شاخص‌هایی کمتر از یک صدم یا هفت دهم دارند.

وی افزود: با این حال، ایران در حوزه اهدای عضو در سطح جهانی از رتبه ۳۱ برخوردار است و باید تلاش کنیم جایگاه بهتری کسب کنیم.

دبیر ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: سند ملی اهدای عضو با هدف مشخص کردن تکالیف دستگاه‌های مختلف تهیه شده است. اگرچه تولیت این امر با وزارت بهداشت است، اما در بخش فرهنگ‌سازی نمی‌توان همه مسئولیت را تنها بر دوش این وزارتخانه گذاشت و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی دیگر باید مشارکت فعال داشته باشند.

وی با اشاره به فرآیند تصویب این سند اظهار داشت: کلیات سند در ستاد سلامت به تصویب رسید و قرار است پس از اعمال اصلاحات و تکمیل فرمت نهایی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسمی برسد تا دستگاه‌های مختلف بر اساس آن وظایف خود را انجام دهند.

ابوالقاسمی ابراز امیدواری کرد با اجرای سند ملی اهدای عضو، روند فرهنگ‌سازی و توسعه این اقدام انسان‌دوستانه شتاب بیشتری بگیرد و رتبه ایران در عرصه جهانی به جایگاهی شایسته ارتقا یابد.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

