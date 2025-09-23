باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب نایروبی از ۲۴ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ تا ۴ مهر ۱۴۰۴) در مرکز نمایشگاهی «سریت سنتر» پایتخت کنیا برگزار می‌شود و جمهوری اسلامی ایران با حضوری گسترده در این رویداد فرهنگی شرکت خواهد کرد.

در چارچوب تفاهم‌نامه تبادل رایگان غرفه میان خانه کتاب و ادبیات ایران و اتحادیه ناشران کنیا، فضایی به مساحت ۱۲ مترمربع به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در نایروبی، در این دوره مجموعه‌ای غنی شامل بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب در حوزه‌های کودک و بزرگسال عرضه خواهد کرد؛ آثاری متنوع که موضوعاتی چون گردشگری، ایران‌شناسی، ادبیات کلاسیک و معاصر و دیگر عرصه‌های فرهنگی و علمی را دربر می‌گیرد.

در این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های نشر کشورها و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، برنامه‌های متعدد فرهنگی و هنری نیز برگزار می‌شود. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های تخصصی این رویداد، به معرفی توانمندی‌های نشر ایران می‌پردازد تا زمینه‌ساز افق‌های تازه‌ای در تعاملات فرهنگی و ادبی میان ایران و قاره آفریقا شود.

بیست‌وششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب نایروبی با حضور ناشرانی از کشورهای مختلف آفریقا، اروپا و آسیا، فرصتی ارزشمند برای تبادل اندیشه، معرفی میراث مکتوب ملت‌ها و بازتاب غنای فرهنگی و تمدنی آن‌ها به شمار می‌رود.

منبع: خانه کتاب و ادبیات ایران