در دیدار معاون وزیر خارجه روسیه با سفرای سه کشور اروپایی موضوع تلاش‌های غیرقانونی کشور‌های اروپایی عضو برجام برای فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌های لغوشده سازمان ملل علیه ایران مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تاریخ ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه با نایجل کیسی، سفیر بریتانیا، نیکولا دو ریویر، سفیر فرانسه و آنکه هولشتاین، کاردار موقت آلمان در فدراسیون روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، موضوع تلاش‌های غیرقانونی کشور‌های اروپایی عضو برجام برای فعال‌سازی سازوکار بازگشت قطعنامه‌های تحریم‌ها لغوشده شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

طرف روسی تأکید کرد که سه کشور اروپایی هیچ مبنای حقوقی و امکان رویه‌ای برای چنین اقداماتی در اختیار ندارند. معاون وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان ساخت که بررسی پیش‌نویس قطعنامه مربوط به بازاعمال محدودیت‌ها علیه ایران در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از لحاظ حقوقی فاقد اعتبار بوده و برای کشور‌های عضو سازمان ملل متحد هیچ‌گونه الزام‌آوری ایجاد نمی‌کند و در نتیجه نمی‌تواند دلیلی برای اعمال اقدامات عملی در جهت فشار تحریمی علیه تهران در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران قرار گیرد.

همچنین از کشور‌های اروپایی عضو برجام مصرا خواسته شد تا از اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز کرده، از مسیر تشدید تنش خودداری نموده و به روند مذاکرات بازگردند؛ مذاکراتی که قادر است تمامی سوءظن‌ها و پیش‌داوری‌های بی‌اساس پیرامون برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را برطرف کرده و بر پایه حقوق بین‌الملل و با لحاظ منافع مشروع ایران در چارچوب ان‌پی‌تی ادامه یابد.

