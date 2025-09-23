باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه جهانی الکوثر به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، مجموعهای متنوع از ویژهبرنامهها را برای مخاطبان خود تدارک دیده است. این برنامهها با محوریت ابعاد شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مقاومتی شهید نصرالله از استودیو بیروت و اماکن مختلف لبنان روی آنتن میرود.
از جمله این تولیدات میتوان به برنامه «نصرالله» در سه قسمت ۵۵ دقیقهای اشاره کرد که با اجرای خانم ربی عساف در حسینیه سیدالشهداء بیروت به بررسی جنبههای اجتماعی، فرهنگی و معنوی شخصیت شهید نصرالله میپردازد. همچنین ویژهبرنامه زنده سیاسی با اجرای خانم فاطمه ابراهیم، با حضور کارشناسان و میهمانانی از گروههای مقاومت، به تحلیل ابعاد راهبردی، امنیتی و سیاسی مکتب شهید نصرالله اختصاص دارد.
در بخشهای دیگر، برنامههایی همچون «فلسطین الصمود» و «قضیه ساخنه» با محوریت بزرگداشت شهادت نصرالله، و «لقاء خاص» بهعنوان گفتوگویی ویژه درباره میراث سیاسی و مقاومتی ایشان تدارک دیده شده است. همچنین گزارشهای مردمی از لبنان و فلسطین، و بازتاب احساسات کودکان در قالب برنامههای کودک و میانبرنامهها روی آنتن خواهد رفت.
در حوزه معارف، برنامه «الوجه الآخر» به تبیین ابعاد اعتقادی و فکری نصرالله با حضور اندیشمندان میپردازد و «الامام الرئوف» بازتاب احساسات مخاطبان را به تصویر میکشد. علاوه بر این، گفتوگوهای اختصاصی با نزدیکان و یاران شهید، و نیز مجموعه مستندهای مقاومتی در قالب «قاب مقاومت» پخش خواهد شد.
شبکه الکوثر همچنین با طراحی هویت بصری جدید و پخش فرازهایی از سخنان شهید سید حسن نصرالله، فضای رسانهای خود را در این ایام به بازخوانی راه و میراث ماندگار این رهبر مقاومت اختصاص میدهد.