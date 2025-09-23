سه شنبه های هر هفته کتابی با موضوعات مختلف به مردم چهارمحال و بختیاری معرفی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ این هفته کتاب نذر سادات روایت زندگی مادر شهیدان فاضل و به نویسندگی نیره حیدری چالشتری معرفی شد.
کتاب «نذر سادات» را یک اثر مادرانه آرام و خواندنی است که با وجود اینکه حجم زیادی ندارد ولی روی خواننده تأثیری عمیقی ایجاد میکند و میتوان از این کتاب داستان کوتاه و یا فیلمنامه نوشت.
کتاب «نذر سادات» مجموعهای از شرح زندگی محترم منتظری مادر سردار شهید حاج «کمال فاضل» و برادرش، بسیجی خطشکن شهید سید «احمد فاضل» به قلم نیره حیدری چالشتری، در قطع رقعی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و به کوشش نشر شاهد منتشر شده است.
نویسنده توانسته این کتاب را در ۷۶صفحه گردآوری کند و خوانندگان در فصل پایانی این کتاب میتوانند تصاویر و اسنادی از این دو شهید والامقام را مشاهده کنند.
این کتاب به روایت داستانی از زندگی محترم منتظری، مادر سردار شهید حاج کمال فاضل و بسیجی خطشکن شهید سید احمد فاضل میپردازد که با تأیید هیئت تحریریه و تصویب کمیسیون نشر شاهد این اثر در سطح ملی با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر خواهد شد.
گفتنی است: شهید احمد فاضل در عملیات بدر و سردار شهید حاج کمال فاضل در عملیات والفجر هشت به درجه رفیع شهادت رسیدند.