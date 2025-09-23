رئیس جمهور ترکیه در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از کشور‌ها خواست تا فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از کشور‌ها خواست تا فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسند. او از کشور‌هایی که تاکنون این کشور را به رسمیت شناخته‌اند تشکر کرد و از دیگران خواست تا «هرچه سریع‌تر» اقدام کنند.

اردوغان اسرائیل را مسئول قتل عام در غزه دانست و گفت: «دست‌ها، بازو‌ها و پا‌های کودکان بدون بیهوشی قطع می‌شود» و گرسنگی به سلاح تبدیل شده است. او خاطرنشان کرد که صد‌ها نفر از جمله کودکان بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند و فروپاشی سیستم بهداشتی غزه پس از کشته شدن پزشکان را توصیف کرد.

اردوغان گفت: «۲.۵ میلیون غزه‌ای در ۳۶۵ کیلومتر مربع زندگی می‌کنند و هر روز از مکانی به مکان دیگر کشیده می‌شوند.»

 او این وضعیت را «پایین‌ترین نقطه بشریت» خواند و تأکید کرد: «این مبارزه با تروریسم نیست بلکه اشغال، تبعید، نسل‌کشی و نابودی و سیاست کشتار جمعی است.»

اردوغان همچنین تاکید کرد که نخست وزیر اسرائیل «کاملاً از کنترل خارج شده است.» اردوغان خاطرنشان کرد که در حالی که غزه «به بهانه حماس در حال نابودی است»، کرانه باختری «به طور همزمان اشغال می‌شود.»

او تأکید کرد که اسرائیل با گسترش عملیات نظامی خود فراتر از نوار غزه و کرانه باختری به سوریه، لبنان و یمن، صلح منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

رئیس‌جمهور ترکیه در سازمان ملل گفت: ما امیدواریم مسئله هسته‌ای ایران به‌زودی از مسیر دیپلماسی حل‌وفصل شود، چراکه منطقه توان تحمل بحرانی تازه را ندارد. ثبات، امنیت و چشم‌انداز آینده عراق به‌عنوان یکی از همسایگان ما برای کل منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد و جمهوری اسلامی ایران از ثبات عراق و فعالیت‌های راهبردی در این کشور حمایت می‌کند. ما خواستار حل‌وفصل بحران میان اوکراین و روسیه هستیم؛ زیرا این دو کشور همسایه ما به‌شمار می‌روند. در همین زمینه گفت‌و‌گو‌هایی برای تسهیل نقل‌وانتقال اسرا و اجساد سربازان میان طرفین صورت گرفته است.

الجزیره

