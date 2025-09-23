باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون نابینایان و کم بینایان اعلام کرد، کاروان اعزامی تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان پس از طی سفری طولانی، در محل اقامت خود مستقر شد و عصر همان روز نخستین جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه مرکزی شهر کوچین برگزار کرد. این تمرین با هدایت جواد فلفلی، سرمربی تیم، و در فضایی پرانرژی و منظم انجام شد.

نخستین دیدار رسمی تیم ملی ایران در این رقابت‌ها، روز پنجشنبه مقابل تیم ملی لهستان برگزار خواهد شد. این مسابقه می‌تواند سرآغاز حضور موفق و پرقدرت ملی‌پوشان نابینا در این دوره از رقابت‌ها باشد.

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با تکیه بر آمادگی بدنی، انسجام تیمی و انگیزه بالای بازیکنان، در تلاش است تا بار دیگر برای کشور افتخارآفرینی کرده و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در میادین جهانی به اهتزاز درآورد.

مسابقات جهانی فوتبال نابینایان با حضور تیم‌های منتخب از کشور‌های مختلف جهان برگزار می‌شود و ایران یکی از مدعیان اصلی در این دوره به شمار می‌رود.