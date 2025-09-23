تیم ملی فوتبال نابینایان جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با ورود به فرودگاه شهر کوچین در ایالت کرالا، رسماً حضور خود را در رقابت‌های جهانی فوتبال نابینایان آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون نابینایان و کم بینایان اعلام کرد، کاروان اعزامی تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان پس از طی سفری طولانی، در محل اقامت خود مستقر شد و عصر همان روز نخستین جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه مرکزی شهر کوچین برگزار کرد. این تمرین با هدایت جواد فلفلی، سرمربی تیم، و در فضایی پرانرژی و منظم انجام شد.

نخستین دیدار رسمی تیم ملی ایران در این رقابت‌ها، روز پنجشنبه مقابل تیم ملی لهستان برگزار خواهد شد. این مسابقه می‌تواند سرآغاز حضور موفق و پرقدرت ملی‌پوشان نابینا در این دوره از رقابت‌ها باشد.

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با تکیه بر آمادگی بدنی، انسجام تیمی و انگیزه بالای بازیکنان، در تلاش است تا بار دیگر برای کشور افتخارآفرینی کرده و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در میادین جهانی به اهتزاز درآورد.

مسابقات جهانی فوتبال نابینایان با حضور تیم‌های منتخب از کشور‌های مختلف جهان برگزار می‌شود و ایران یکی از مدعیان اصلی در این دوره به شمار می‌رود.

