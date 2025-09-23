مدافع تیم ملی والیبال پس از پیروزی مقابل صربستان گفت: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم و بهترین نتیجه را کسب کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد ولی‌زاده مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی تیم در مرحله یک هشتم نهایی مقابل صربستان، اظهار داشت: بازی سختی بود. همانگونه که مردم عزیز بازی ایران و صربستان را تماشا کردند، می دانستیم مسابقه سختی داریم و با تمام وجود این بازی را دنبال کردیم چون می‌خواستیم برنده شویم و می دانستیم که امکان پذیر است.

او با بیان اینکه خیلی خوشحالم که تیم ایران به جمع هشت تیم برتر جهان صعود کرده است، تصریح کرد: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم و بهترین نتیجه را کسب کنیم.

ولی‌زاده در پاسخ به پرشسی که آیا انتظار این دیدار سخت مقابل صربستان را داشتید، گفت: فکرش را کرده بودیم که بازی اینقدر سخت شود، خدا را شکر که بازی را مدیریت و به نفع خودمان تمام کردیم.

مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران درباره مسابقه با جمهوری چک در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان گفت: بازی بعد قطعا سخت است. همانگونه که قول داده بودیم، تیم ایران رفته رفته و در مراحل بالاتر بهتر شده است. با توجه به آنالیزها نیز ما هم سعی می کنیم بهتر شویم و مقابل چک بهترین عملکرد را داشته باشیم.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۱ روز پنج شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می‌رود.

