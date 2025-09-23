رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: برای تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید باید علل کند شدن آهنگ واردات کشور را شناسایی و برطرف کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن انتقاد از کاهش سرمایه بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور گفت: برای جلوگیری از قفل شدن زنجیره تأمین کشور سعی کنیم به مبادی ورودی کشور تنوع دهیم و از منابع ارزی مختلف بهره ببریم.

اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در نشست فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، بر اهمیت پایداری امنیت غذایی تاکید کرد و گفت: تامین امنیت غذایی باید مورد توجه باشد.

او بدهی انباشت شده دولت در حوزه صنایع غذایی را 8 میلیارد یورو ارزیابی کرد و در عین حال به وضعیت ذخایر استراتژیک کشور در مورد محصولاتی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و ... اشاره کرد.

به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اعدادی که درباره ذخایر کالاهای اساسی اعلام می‌شود نشان می‌دهد که حفظ پایداری زنجیره تأمین کشور نیازمند تدبیر بیشتر و اعمال رویکرد کارشناسی و انسجام در میان تصمیم‌گیران است.

این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که آهنگ واردات کالا به کشور کند شده است، آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی این مسئله را از سوی دولت بسیار ضروری دانست و تأکید کرد: باید ذخایر استراتژیک خود را از طریق واردات تأمین کنیم. اگر آهنگ واردات در این حوزه کند شده است باید علل آن را بشناسیم و برطرف کنیم.

بندانی شیوه توزیع نامتوازن، تخصیص نادرست و عرضه نامطلوب ارز را مورد انتقاد قرار داد و افزود: باید سعی کنیم از منابع ارزی متفاوت بهره ببریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به کاهش سرمایه بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و در عین حال تنوع دادن به مبادی ورودی را خواستار شد. 

