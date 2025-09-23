سرمربی تیم ملی والیبال ایران، گفت: قطعاً بازی بعدی از مسابقه مقابل صربستان دشوارتر خواهد بود و باید سریعا ریکاوری کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل صربستان در مرحله یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان اظهار داشت: بازی پر از فراز و نشیب بود. شروع خوبی نداشتیم، اما توانستیم به حریف نزدیک شویم و سپس از آنها پیش بیافتیم. با این حال در ست نخست شکست خوردیم. در ست دوم عملکرد بهتری داشتیم و جلو افتادیم. ست سوم برای من کلید بازی بود یا می‌توانست کلید بازی باشد، اما دو اشتباه غیرقابل قبول مرتکب شدیم. البته باید آن را بپذیریم، اما در عین حال بدانیم که باید در این بخش پیشرفت کنیم.

او با بیان این‌که در ست چهارم نمایش بسیار خوبی داشتیم و توانستیم حریف را همان‌طور که انتظار داشتم تحت فشار قرار دهیم، تصریح کرد: در آغاز ست پنجم نیز شروع فوق‌العاده‌ای داشتیم. تنها یک موقعیت مهم را در امتیاز ۴ بر ۱ از دست دادیم، زمانی که مرتضی سرویس زد. اگر آن موقعیت تبدیل به امتیاز می‌شد، می‌توانستیم ۵ بر ۱ جلو بیافتیم، اما بلافاصله صربستان به بازی بازگشت.

او ادامه داد: در نهایت زمانی که علی حاجی‌پور برای سرویس رفت، کار به سود ایران تمام شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به دیدار بعدی مقابل جمهوری چک خاطر نشان کرد: قطعاً بازی بعدی از این مسابقه دشوارتر خواهد بود. حریف بعدی تیمی قدرتمند است که والیبال فوق‌العاده‌ای ارائه می‌دهد. دو قطر پاسور بسیار مهم در اختیار دارد و در همه پست‌ها تیمی کامل، قدبلند و قدرتمند به شمار می‌رود.

پیاتزا بیان کرد: در مسابقه با جمهوری چک باید باهوش عمل کنیم و یکدیگر را حمایت کنیم. به همین دلیل به بازیکنان تأکید کردم که امشب باید باهوش باشیم و سریع ریکاوری کنیم، زیرا زمان کمتری داریم و یک مسابقه پنج‌سته را پشت سر گذاشته‌ایم.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۱ روز پنج‌شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می‌رود.

ولی‌زاده: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم
اتفاق عجیب و خوش‌شانسی بزرگ برای والیبال ایتالیا + فیلم
والیبال قهرمانی جهان؛
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
حق‌پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم
حاجی‌پور: نوسانات تیم از کم تجربگی است
حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
آیا هر فدراسیون یک علیرضا دبیر می‌خواهد؟
صعود خیره‌کننده دختران پینگ‌پنگ ایران در جدیدترین رنکینگ جهانی
طارمی؛ تکمیل‌کننده مثلث رویایی المپیاکوس
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
غلامی آماده بازگشت به ترکیب استقلال
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
اعتراض باشگاه استقلال به رای محرومیت رامین رضاییان
پایان کار تیم ملی پتانک ایران در مسابقات جهانی ایتالیا
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
ولی‌زاده: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم
حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود
حق‌پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم
حاجی‌پور: نوسانات تیم از کم تجربگی است
ورود تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به هند و آغاز تمرینات رسمی
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
نشست تخصصی مسئولین کمیته ملی المپیک با کوراش و پنچاک سیلات برگزار شد
معرفی کارشناسان خبره و نماینده مربیان، داوران و باشگاه در مجمع کمیته ملی المپیک
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
امیدوارم بچه‌ها در مسابقات جهانی دل مردم را شاد کنند + فیلم
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
کوهپایه زاده: می‌خواهیم تیمی پرقدرت برای پارالمپیک ۲۰۲۸ داشته باشیم + فیلم
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
اسدی: بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها، کمک بسزای وزارت ورزش بود
آغاز فصل دوم مسابقات برترین‌های گلف کشور از ۵ مهرماه
پایان کار تیم ملی پتانک ایران در مسابقات جهانی ایتالیا
اعتراض باشگاه استقلال به رای محرومیت رامین رضاییان
صعود خیره‌کننده دختران پینگ‌پنگ ایران در جدیدترین رنکینگ جهانی
علی‌نژاد: ۳۰ درصد دیگر از بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد/ متولی تیم امید، فدراسیون فوتبال است
سقوط آزاد وینیسیوس؛ تلاش ۱۰ برابری به نتیجه نرسید
غلامی آماده بازگشت به ترکیب استقلال
طارمی؛ تکمیل‌کننده مثلث رویایی المپیاکوس
بازگشت افتخار آفرینان تیم ملی اسکیت سرعت از قهرمانی جهان به کشور
مدیرعامل باشگاه رعد پدافند: در ۱۳ رشته لیگ برتری تیم‌داری می‌کنیم/ حمایت از قهرمانان سرباز
حردانی مشکلی برای همراهی استقلال ندارد
آیا هر فدراسیون یک علیرضا دبیر می‌خواهد؟
انتقال مهاجم کنگویی به پرسپولیس چقدر صحت دارد؟