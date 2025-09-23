دولت اسپانیا تحریم تسلیحاتی «کامل» علیه اسرائیل را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت اسپانیا روز سهشنبه تحریم تسلیحاتی «کامل» علیه اسرائیل را تصویب کرد، که بخشی از مجموعهای از اقدامات با هدف متوقف کردن «نسلکشی در غزه» است که نخست وزیر این کشور، پدرو سانچز به آن اشاره کرد.
کارلوس کوئرپو، وزیر اقتصاد اسپانیا در یک کنفرانس خبری گفت: این فرمان، صادرات هرگونه مواد دفاعی و محصولات یا فناوریهای دومنظوره به اسرائیل و واردات چنین تجهیزاتی به اسپانیا را ممنوع میکند.
کوئِرپو گفت که این فرمان همچنین درخواستهای ترانزیت سوخت هواپیما با کاربردهای بالقوه نظامی را مسدود میکند و واردات محصولاتی که از شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی فلسطین سرچشمه میگیرند، از جمله تبلیغات آنها را ممنوع میکند.
کوئِرپو پس از تصویب این اقدام توسط کابینه، در یک کنفرانس خبری گفت: «این فرمان گامی بزرگ به جلو است و در سطح بینالمللی در زمینه تحریم کامل تسلیحاتی علیه اسرائیل پیشگام است.»
دولت اسپانیا میگوید که این فرمان، ممنوعیت فروش یا خرید تجهیزات نظامی با اسرائیل را که از زمان آغاز حمله اسرائیل به غزه اعمال شده بود، «در قانون تثبیت میکند».
این فرمان بلافاصله لازمالاجرا خواهد شد، اما هنوز باید در تاریخ بعدی توسط پارلمان تصویب شود، جایی که دولت چپگرای سانچز فاقد اکثریت است و برای تصویب قانون با مشکل مواجه شده است.
سانچز این ماه تحریم تسلیحاتی را به عنوان بخشی از بسته نُه اقدام با هدف متوقف کردن «نسلکشی در غزه» اعلام کرد. او یکی از منتقدان سرسخت حمله به غزه در اروپا بوده است.
او روز دوشنبه در مراسمی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، همزمان با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «من معتقدم که ما شاهد یکی از تاریکترین و وحشتناکترین رویدادهای قرن بیست و یکم هستیم که درست جلوی چشمانمان در حال وقوع است.»
او گفت: «و به سادگی، جامعه بینالمللی نمیتواند ساکت و فلج بماند.»
منبع: خبرگزاری فرانسه