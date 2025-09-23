رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: دیپلماسی آموزشی به‌عنوان یکی از ابزار‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی، با فعالیت ۷۶ مدرسه ایرانی در ۳۶ کشور دنیا به وضوح نمایان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، با حضور در برنامه چرخ ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان، معلمان و همکاران فرهنگی در سراسر کشور و خارج از کشور، هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموزان شهید را زنده کرد به تشریح فعالیت‌ها و سیاست‌های این مرکز در حوزه مدارس بین‌الملل پرداخت.

سلیمی با اشاره به وضعیت مدارس بین‌المللی ایران اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷۶ مدرسه ایرانی در بیش از ۳۶ کشور جهان فعال هستند. برخی از این مدارس به‌عنوان «مدارس سفارت» فعالیت می‌کنند و برنامه‌ها و کتب درسی جمهوری اسلامی ایران را به زبان فارسی ارائه می‌دهند. گروهی دیگر نیز مدارس بین‌المللی هستند که علاوه بر دانش‌آموزان ایرانی، پذیرای دانش‌آموزان سایر کشور‌ها نیز هستند.

به گفته وی، در این مدارس معلمان نخبه و شایسته از داخل کشور پس از طی مراحل دقیق گزینش اعزام می‌شوند تا ضمن تدریس، فرهنگ و زبان فارسی را نیز به دانش‌آموزان منتقل کنند. این اقدام به نوعی ایجاد پایگاه فرهنگی و آموزشی برای جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های مختلف است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مفهوم «دیپلماسی آموزشی» تأکید کرد: این دیپلماسی یکی از شاخص‌های قدرت نرم محسوب می‌شود و به معنای مدیریت و هماهنگی در روابط آموزشی میان کشورهاست.

وی افزود: جذب دانش‌آموزان خارجی به مدارس ایران، تأسیس مدارس ایرانی در خارج از کشور، اعزام معلمان به مدارس برون‌مرزی، پژوهش و انتقال تجربه‌های آموزشی از سایر کشور‌ها و همچنین حضور موفق دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های جهانی، همه از مصادیق دیپلماسی آموزشی است.

سلیمی در ادامه با ذکر نمونه‌هایی از موفقیت‌های اخیر دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های جهانی به نقش حمایتی مرکز امور بین‌الملل در تسهیل حضور آنان اشاره کرد و گفت: با وجود مشکلات روادید، این مرکز با همکاری وزارت امور خارجه زمینه حضور تیم‌های المپیادی کشور را فراهم کرده که نتایج درخشان دانش‌آموزان نشان‌دهنده این حمایت‌هاست.

وی همچنین به آموزش دانش‌آموزان اتباع خارجی در ایران پرداخت و گفت: در حال حاضر دانش‌آموزان اتباع در کنار دانش‌آموزان ایرانی در مدارس کشور تحصیل می‌کنند و در مناطق دارای جمعیت بالای اتباع، مدارس ویژه برای آنان تأسیس شده است. سلیمی از تقدیر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از جمهوری اسلامی ایران در این زمینه خبر داد و تأکید کرد: سیاست وزارت آموزش و پرورش جذب همه کودکان واجب‌التعلیم در مدارس است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در پایان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزش زبان فارسی برای نسل‌های دوم، سوم و حتی چهارم ایرانیان مقیم خارج از کشور تصریح کرد: با ایجاد شبکه‌ای میان مدارس ایرانی در سراسر جهان می‌توان به ترویج فرهنگ و هویت ایرانی کمک کرد و ظرفیت‌های موجود را برای هم‌افزایی و معرفی هرچه بهتر ایران به دانش‌آموزان غیرایرانی به کار گرفت.

