 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس از ادامه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان به صورت دورکاری در روزهای پنجشنبه تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا انصاری با اشاره به مصوبه مربوطه که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان اسفندماه جاری لازم‌الاجراست، شرایط این دورکاری را اعلام کرد.

او ادامه داد: براساس این شرایط دستگاه‌های اجرایی موظفند برای هر یک از کارکنان خود، وظایف مشخصی را به صورت دورکاری در روزهای پنجشنبه تعریف کنند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس بیان کرد: همچنین دستگاه‌های اجرایی استان موظف شدند فرم‌های تعهدنامه در ابتدای دوره و ارزیابی عملکرد در پایان دوره دورکاری را تکمیل و در مهلت مقرر به دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری ارسال کنند.

انصاری هشدار داد: در صورت عدم رعایت مقررات یا ارسال نکردن گزارش عملکرد در موعد مقرر، مجوز دورکاری لغو خواهد شد.

او تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی به هیچ عنوان تعطیل نیستند؛ معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس بر روند اجرای دورکاری نظارت میدانی خواهد داشت و از مدیران کل می‌خواهد بر انجام وظایف محوله توسط کارکنان در روزهای پنجشنبه نظارت دقیق داشته باشند؛ اگر کارمند وظایف محوله را انجام نداده باشد، آن روز برای وی مرخصی محسوب می‌شود.

منبع: استانداری فارس

