 رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز، از عملیات امداد و نجات چهار کارگر گرفتار زیر آوار در پی سقوط ستون‌های یک سوله در حال ساخت در کارخانه‌ای واقع در روستای کهمره سرخی خبر داد و گفت: متأسفانه این حادثه دو کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی عیدی‌پور رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از عملیات امداد و نجات چهار کارگر گرفتار زیر آوار در پی سقوط ستون‌های یک سوله در حال ساخت در کارخانه‌ای واقع در روستای کهمره سرخی خبر داد و گفت: متأسفانه این حادثه دو کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.

او در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۱۴:۱۷ روز اول مهر ماه، پس از اطلاع‌رسانی از طریق سامانه ۱۲۵، تیم‌های امدادی از ایستگاه‌های ۱۴ و ۵ به همراه پنج دستگاه خودروی عملیاتی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

عیدی پور گفت: بررسی‌های اولیه در محل نشان داد که ستون‌های یک سوله در حال احداث به شکلی ناگهانی سقوط کرده و روی یک کانکس که چهار کارگر در آن حضور داشتند، آوار شده است. این کارگران زیر ستون‌ها محبوس شده بودند.

او گفت: تیم‌های آتش‌نشانی با رعایت کامل اصول ایمنی، همزمان با تثبیت محل، عملیات جابجایی ستون‌ها را آغاز کرده و پس از تلاش بی‌وقفه، چهار کارگر را از زیر آوار بیرون کشیدند. این افراد بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. متاسفانه، دو نفر از این کارگران در محل حادثه جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر که به شدت مصدوم شده بودند، توسط نیرو‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

برچسب ها: کشته ، آتش نشانی شیراز ، مصدوم ، سوله
خبرهای مرتبط
سازمان تات؛ طلایه‌دار پایداری تولید و امنیت غذایی در ایران
تکذیب خبر کشته شدن شهروندی در تیراندازی پلیس فارس
۲ کشته و ۳ مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در محور کوار به سمت آباده آبگرم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هفتادوهفتمین سند مالکیت پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید صادر شد
دستگیری سارق به عنف در شیراز
برگزاری ۶۱۲ برنامه در منطقه غرب شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس
۱۶۰۰ زندانی جرایم غیر عمد فارس نیازمند یاری جامعه و خیرین هستند
تحلیل رئیس دانشگاه آزاد فارس از تحولات جهانی؛ از نئورالیسم تا جنگ‌های آخرالزمانی
دانش‌آموزان امروز، مدیران فردای ایران هستند
توزیع ۱۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان مناطق کمترتوسعه‌یافته فارس
توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فارس؛ رسیدگی به ۱۰۸ تخلف در یک سال گذشته
بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی تصفیه‌خانه فاضلاب آباده
لزوم ثبت و توسعه تجربیات ارزشمند جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
دورکاری پنجشنبه‌های ادارات فارس تا پایان سال تمدید شد
۲ کشته و ۲ مصدوم در پی سقوط ستون‌های یک سوله در کهمره سرخی + تصاویر
برگزاری ۶۱۲ برنامه در منطقه غرب شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس
هفتادوهفتمین سند مالکیت پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید صادر شد
بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی تصفیه‌خانه فاضلاب آباده
۱۶۰۰ زندانی جرایم غیر عمد فارس نیازمند یاری جامعه و خیرین هستند
دستگیری سارق به عنف در شیراز
لزوم ثبت و توسعه تجربیات ارزشمند جنگ ۱۲ روزه
تحلیل رئیس دانشگاه آزاد فارس از تحولات جهانی؛ از نئورالیسم تا جنگ‌های آخرالزمانی
توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فارس؛ رسیدگی به ۱۰۸ تخلف در یک سال گذشته
دانش‌آموزان امروز، مدیران فردای ایران هستند
توزیع ۱۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان مناطق کمترتوسعه‌یافته فارس
برگزاری ۱۲۳۵ برنامه هفته دفاع مقدس در شیراز
سازمان تات؛ طلایه‌دار پایداری تولید و امنیت غذایی در ایران