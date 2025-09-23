باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی عیدیپور رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از عملیات امداد و نجات چهار کارگر گرفتار زیر آوار در پی سقوط ستونهای یک سوله در حال ساخت در کارخانهای واقع در روستای کهمره سرخی خبر داد و گفت: متأسفانه این حادثه دو کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.
او در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۱۴:۱۷ روز اول مهر ماه، پس از اطلاعرسانی از طریق سامانه ۱۲۵، تیمهای امدادی از ایستگاههای ۱۴ و ۵ به همراه پنج دستگاه خودروی عملیاتی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
عیدی پور گفت: بررسیهای اولیه در محل نشان داد که ستونهای یک سوله در حال احداث به شکلی ناگهانی سقوط کرده و روی یک کانکس که چهار کارگر در آن حضور داشتند، آوار شده است. این کارگران زیر ستونها محبوس شده بودند.
او گفت: تیمهای آتشنشانی با رعایت کامل اصول ایمنی، همزمان با تثبیت محل، عملیات جابجایی ستونها را آغاز کرده و پس از تلاش بیوقفه، چهار کارگر را از زیر آوار بیرون کشیدند. این افراد بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. متاسفانه، دو نفر از این کارگران در محل حادثه جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر که به شدت مصدوم شده بودند، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.