باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر در مراسم تجلیل از ملی پوشان کشتی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، گفت: از شهردار تهران برادر عزیز و بچه محلم حاج علی آقای زاکانی برای برگزاری این مراسم و دیگر مسئولان شهرداری، مسئولان وزارت ورزش و پیشکسوتان کشتی و مردم عزیزمان تشکر میکنم.
وی افزود: تازه کار ما شروع شده و بچهها از چند روز دیگر در اردوها حاضر میشوند. سال بعد جهانی بزرگسالان دربحرین و برای دو سال بعد از آن نیز در آمریکا برگزار میشود. بچههای موشکی و هوا فضا نشان دادند میشود کار کرد و کشتی نیز این را نشان داد.
وی افزود: نگاه به نتایج دیدارهای مقدماتی تیم ملی فوتبال نکنید. مطمئن باشید فوتبال ما در جام جهانی میدرخشد و نتایج خوبی میگیرند. بچهها در مسابقات مهم نتایج خوب میگیرند.
دبیر خاطرنشان کرد: اینکه در ۲۰ وزن ۱۵ مدال جهانی گرفتیم بی سابقه است یا اینکه برای اولین بار در تاریخ تیمهای آزاد و فرنگی ما به صورت همزمان قهرمان جهان شدند. امیدوارم مردم دعا کنند نتایج باز هم بهتر شود.
رییس فدراسیون کشتی در پایان گفت: مداح عزیز پوریانفر که با کفش ورزشی وارد تشک کمپ تیمهای ملی کشتی شد را به ناحق زدند. یکسری افراد در فضای مجاری زیادند و همانطور که ما را ۶ سال زدند دنبال بهانه هستند تا باز هم ما را بزنند.
منبع: ایسنا