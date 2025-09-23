معاون ورزش توسعه قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش گفت: قهرمانی و اقدامات کشتی‌گیران ایران در مسابقات جهانی قابل ستایش است و پاک‌شدنی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدشروین اسبقیان معاون ورزش توسعه قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش در حاشیه جشن ملی کشتی در سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی، اظهار کرد: ابراز خوشحالی خودم را به ملت قهرمان ایران اعلام می‌کنم. اینکه قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی ایران باعث عزت، افتخار و سربلندی ایران در آن سوی مرز‌ها شدند، دو بُعد داشت.

وی افزود: اول اینکه این اتفاق بزرگ و خوشایند با اقتدار صورت گرفت. کشتی آزاد ایران بعد از ۱۲ سال بر بام دنیا ایستاد و کشتی فرنگی نیز پس از ۱۲ سال به مقام قهرمانی جهان رسید. بُعد دیگر این بود کشتی فرنگی و آزاد به صورت همزمان اول شدند و این افتخار برای اولین بار صورت گرفت. قهرمانان سرافراز ایران از بعد ارزشی نیز نمونه بودند و اقداماتی انجام دادند که تحسین رهبر معظم انقلاب اسلامی را در پی داشت.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب نیز پیروزی‌های اعجاب‌برانگیز این قهرمانان را با تعبیر کلمه اعجاب‌برانگیز ستودند و هم بعد از این موفقیت‌ها رفتار‌های ارزشمند و فرهنگی‌شان را مورد ستایش قرار دادند.

اسبقیان تصریح کرد: زانو زدن قهرمان سنگین‌وزن ایران (امیرحسین زارع) مقابل پرچم مقدس جمهوری اسلامی و احترام نظامی، بالاتر از هر مدالی بود.

وی ادامه داد: من ورزش قهرمانی انجام داده‌ام و به خوبی می‌دانم که چقدر سخت است در این آوردگاه جهانی با حضور همه تیم‌های قدرتمند همچون آمریکا و روسیه، مدال کسب کنید. اما رفتار‌های فرهنگی و اخلاقی اینها به طور حتم در کلکسیون افتخارات ورزشی، فرهنگی و آموزه‌های دینی ما که یاد گرفتیم خواهد ماند و پاک شدنی نیست.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش اعلام کرد: درود به شرف این قهرمانان، درود بر مربیان این قهرمانان و کادر فنی و تشکر ویژه از علیرضا دبیر رئیس محترم فدراسیون پرکار کشتی که با مدیریت خود توانست هدایت این تیم‌ها را بر عهده گرفته و نتایج خوب را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

اسبقیان در پایان گفت: این موفقیت را به مجموعه هیات دولت که ورزش را حمایت می‌کند، شخص رئیس‌جمهور محترم که علاقه خاصی به ورزش داشته و حامی ورزش هستند و سایر مسئولان تبریک می‌گویم و برای همه قهرمانان آرزوی موفقیت می‌کنم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تجلیل از کشتی گیران ، کشتی قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
رنگرز: تا زمانی که مفید باشم در خدمت تیم ملی هستم
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
آیا هر فدراسیون یک علیرضا دبیر می‌خواهد؟
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
آخرین اخبار
جلسه هیئت مدیره پرسپولیس برگزار شد
رنگرز: تا زمانی که مفید باشم در خدمت تیم ملی هستم
تیم هندبال پسران ایران جهانی شد؛ شیربچه‌ها در آسیا فینالیست شدند
تاج: قلعه‌نویی معتقد است از گروه خود در جام‌جهانی صعود می‌کنیم
قدردانی جامعه ورزش و جوانان از پیام‌های محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
اسبقیان: قهرمانی و اقدامات فرهنگی کشتی‌گیران پاک‌شدنی نیست
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
ولی‌زاده: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم
حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود
حق‌پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم
حاجی‌پور: نوسانات تیم از کم تجربگی است
ورود تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به هند و آغاز تمرینات رسمی
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
نشست تخصصی مسئولین کمیته ملی المپیک با کوراش و پنچاک سیلات برگزار شد
معرفی کارشناسان خبره و نماینده مربیان، داوران و باشگاه در مجمع کمیته ملی المپیک
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
امیدوارم بچه‌ها در مسابقات جهانی دل مردم را شاد کنند + فیلم
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
کوهپایه زاده: می‌خواهیم تیمی پرقدرت برای پارالمپیک ۲۰۲۸ داشته باشیم + فیلم
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
اسدی: بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها، کمک بسزای وزارت ورزش بود
آغاز فصل دوم مسابقات برترین‌های گلف کشور از ۵ مهرماه
پایان کار تیم ملی پتانک ایران در مسابقات جهانی ایتالیا
اعتراض باشگاه استقلال به رای محرومیت رامین رضاییان