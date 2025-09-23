باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدشروین اسبقیان معاون ورزش توسعه قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش در حاشیه جشن ملی کشتی در سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی، اظهار کرد: ابراز خوشحالی خودم را به ملت قهرمان ایران اعلام می‌کنم. اینکه قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی ایران باعث عزت، افتخار و سربلندی ایران در آن سوی مرز‌ها شدند، دو بُعد داشت.

وی افزود: اول اینکه این اتفاق بزرگ و خوشایند با اقتدار صورت گرفت. کشتی آزاد ایران بعد از ۱۲ سال بر بام دنیا ایستاد و کشتی فرنگی نیز پس از ۱۲ سال به مقام قهرمانی جهان رسید. بُعد دیگر این بود کشتی فرنگی و آزاد به صورت همزمان اول شدند و این افتخار برای اولین بار صورت گرفت. قهرمانان سرافراز ایران از بعد ارزشی نیز نمونه بودند و اقداماتی انجام دادند که تحسین رهبر معظم انقلاب اسلامی را در پی داشت.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب نیز پیروزی‌های اعجاب‌برانگیز این قهرمانان را با تعبیر کلمه اعجاب‌برانگیز ستودند و هم بعد از این موفقیت‌ها رفتار‌های ارزشمند و فرهنگی‌شان را مورد ستایش قرار دادند.

اسبقیان تصریح کرد: زانو زدن قهرمان سنگین‌وزن ایران (امیرحسین زارع) مقابل پرچم مقدس جمهوری اسلامی و احترام نظامی، بالاتر از هر مدالی بود.

وی ادامه داد: من ورزش قهرمانی انجام داده‌ام و به خوبی می‌دانم که چقدر سخت است در این آوردگاه جهانی با حضور همه تیم‌های قدرتمند همچون آمریکا و روسیه، مدال کسب کنید. اما رفتار‌های فرهنگی و اخلاقی اینها به طور حتم در کلکسیون افتخارات ورزشی، فرهنگی و آموزه‌های دینی ما که یاد گرفتیم خواهد ماند و پاک شدنی نیست.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش اعلام کرد: درود به شرف این قهرمانان، درود بر مربیان این قهرمانان و کادر فنی و تشکر ویژه از علیرضا دبیر رئیس محترم فدراسیون پرکار کشتی که با مدیریت خود توانست هدایت این تیم‌ها را بر عهده گرفته و نتایج خوب را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

اسبقیان در پایان گفت: این موفقیت را به مجموعه هیات دولت که ورزش را حمایت می‌کند، شخص رئیس‌جمهور محترم که علاقه خاصی به ورزش داشته و حامی ورزش هستند و سایر مسئولان تبریک می‌گویم و برای همه قهرمانان آرزوی موفقیت می‌کنم.

