باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حماس روز سه‌شنبه اتهام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه مانع تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه می‌شود را رد کرد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حماس هرگز مانعی برای دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه نبوده است.دولت آمریکا، میانجی‌گران و تمام جهان می‌دانند که جنایتکار جنگی (بنیامین) نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تنها طرفی است که مانع همه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق می‌شود.»

ترامپ، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل روز سه‌شنبه مدعی شد که حماس از آزادی اسرا در غزه یا پذیرش آتش‌بس خودداری می‌کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه