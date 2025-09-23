فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی سخنان امشب فرمانده معظم کل قوا پیامی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی سخنان امشب فرمانده معظم کل قوا، سردار رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پیامی به شرح ذیل صادر کرد:

محضر مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا دام ظله العالی سلام و تحیت

سربازان جهادی و جان برکف تان در فراجا، سخنان به حق، مدبرانه، مقتدرانه و غرور آفرین حضرتعالی که مشت محکمی بر یاوه سرایی‌های دشمنان قسم خورده، خبیث و مزدوران آنان بود را به گوش جان شنیده و مصمم‌تر از گذشته، در راه تحقق فرمایشات گوهر بار، سر از پا نخواهند شناخت؛ بی شک، یاد و خاطر همرزمان شهید مان، بویژه شهدای عزیز جنگ خائنانه ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونی خبیث و آمریکای جنایتکار، بر علیه ملت شجاع، شهیدپرور، مقتدر و سرافراز مان، برای همیشه تاریخ، در اذهان و قلوب ما نقش خواهد بست و تا انتقام خون گرانبهای شان و تحقق وعده الهی " فتح و نصرت "، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید.

والعاقبه للمتقین

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

