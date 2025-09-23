رئیس جمهور فرانسه گفت که تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا به درگیری اسرائیل در غزه پایان ندهد، نباید جایزه صلح نوبل به او اعطا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه گفت که تا زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به درگیری اسرائیل در غزه پایان ندهد، نباید جایزه صلح نوبل به او اعطا شود.

او گفت ترامپ تنها کسی است که می‌تواند بر اسرائیل تأثیر بگذارد، زیرا ایالات متحده سلاح‌های مورد استفاده در نوار غزه را به اسرائیل تأمین می‌کند و از ترامپ خواست تا برای پایان دادن به درگیری، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را تحت فشار قرار دهد.

مکرون گفت که نتانیاهو دیگر برنامه‌ای در مورد غزه ندارد. او در مصاحبه‌ای با BFMTV گفت: «اگر پروژه شما نابودی همسایه‌تان است، مردم خود را به جنگ دائمی محکوم می‌کنید.» او همچنین اعلام کرد که نتانیاهو با ادامه عملیات در شهر غزه «گروگان‌ها را قربانی می‌کند» و هدف او برای نابودی حماس را نمی‌توان با روش‌های خشونت‌آمیز محقق کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه