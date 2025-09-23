وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه، ارتقای اشتراکات راهبردی و مواجهه مشترک با تهدید‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری در مراسم روز ملی عربستان سعودی که عصر سه‌شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴ در هتل اسپیناس‌پالاس برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد اظهار داشت: این مناسبت را به سفیر و دولت عربستان سعودی تبریک گفته و پیشرفت و آبادانی این کشور را آرزو می‌کنم.

وی با تأکید بر جایگاه ممتاز عربستان سعودی در جهان اسلام و اهمیت میزبانی از زائران، افزود: کشور عربستان سعودی به عنوان میزبان حرمین شریفین و دوست و برادر برای ما قابل احترام است. سال گذشته ۸۶ هزار هموطن ما به حج تمتع و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به حج عمره مشرف شدند و ما میزبانی عربستان سعودی از زائرین را ارج می‌نهیم و امیدواریم ارتباط میان دو کشور روز به روز گسترده‌تر و این پیوند عمیق‌تر شود.

صالحی‌امیری در ادامه با تأکید بر ابعاد سیاسی و منطقه‌ای روابط دو کشور اظهار داشت: نگاه ایران به عربستان نه تنها به دلیل جایگاه ویژه این کشور و حرمین شریفه و میزبانی از زائران است بلکه به دلیل اشتراکات راهبردی دو طرف در عرصه‌های سیاسی و منطقه‌ای نیز حائز اهمیت است.

وی افزود: خوشبختانه روابط سیاسی دو کشور و مناسبات فی‌مابین مسیر رو به رشدی را طی کرده و مشورت‌های مستمر میان مقام‌های عالی دو کشور همواره جریان دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اهمیت چشم‌انداز آینده و منافع مشترک اظهار داشت: ما به لحاظ داشتن اشتراکات فراوان در رویکردها و منافع آینده به این ارتباط خوش‌بینیم و این ارتباط را به مصالح مشترک دو کشور می‌دانیم و بر این باوریم که از خلال این روابط می‌توان به توسعه پایدار و مطلوب در سطح منطقه نایل شد.

صالحی‌امیری در ادامه به تهدیدهای مشترک منطقه‌ای اشاره و تأکید کرد: مایلم از این فرصت استفاده کرده و توجه شما را به تهدیدهای رژیم‌صهیونیستی علیه منطقه جلب کنم. اقدامات این رژیم تهدیدی مشترک برای همه کشورها است. رژیم صهیونیستی وجود روابط مستحکم میان کشورهای منطقه را در جهت منافع خود نمی‌داند و همواره تلاش می‌کند در این روابط مانع‌تراشی کند.

وی در پایان از مواضع صریح عربستان سعودی در قبال اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی در منطقه قدردانی کرد.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

برچسب ها: صنعت گردشگری ، صالحی امیری ، عربستان
خبرهای مرتبط
عربستان در سازمان ملل:
راهکار دو دولتی تنها گزینه برای دستیابی به صلح است
صالحی‌امیری زنگ میراث‌فرهنگی را نواخت
تبریک عراقچی به همتای عربستانی به مناسبت فرارسیدن روز ملی این کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به قهرمانان کشتی فرنگی پرداخت
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی آغاز به کار کرد
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت والده حدادعادل
ویژه‌برنامه‌های شبکه جهانی الکوثر در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
حضور ایران با بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نایروبی
جیسون استاتهام در «مسابقه مرگ» مهمان شبکه نمایش می‌شود
حضور «گوسفند» در جشنواره‌های آمریکایی و انگلیسی
یک «دره ربوده شده» در شبکه نمایش
انتشار کتاب «دانشمندان بزرگ تمدن ایرانی» به زبان آلمانی در اتریش
سریال ایرانی «مادرانه» روی آنتن شبکه ملی پاکستان
آخرین اخبار
روابط ایران و عربستان در مسیر توسعه پایدار است
سریال ایرانی «مادرانه» روی آنتن شبکه ملی پاکستان
ویژه‌برنامه‌های شبکه جهانی الکوثر در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
حضور ایران با بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نایروبی
انتشار کتاب «دانشمندان بزرگ تمدن ایرانی» به زبان آلمانی در اتریش
دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به قهرمانان کشتی فرنگی پرداخت
حضور «گوسفند» در جشنواره‌های آمریکایی و انگلیسی
تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی
جایزه‌های جهانی مسابقه نقاشی محیط زیست ژاپن به ۸ کودک ایرانی رسید
آموزش‌وپرورش و معلمان فداکار، قهرمانان عرصه فرهنگ‌اند
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت والده حدادعادل
یک «دره ربوده شده» در شبکه نمایش
اعلام آثار حاضر در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک
جیسون استاتهام در «مسابقه مرگ» مهمان شبکه نمایش می‌شود
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی آغاز به کار کرد
آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی 
دلیل برگزاری یک ماهه جشنواره موسیقی فجر چیست؟
اعلام زمان تشییع پیکر احمد پژمان
«بوی ماه مهر» دیوارنگاره جدید میدان انقلاب
صالحی‌امیری زنگ میراث‌فرهنگی را نواخت