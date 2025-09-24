باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی محسنی - رسول حسینی نواز، تهیهکننده برنامه تلویزیونی «خط خطی» در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان توضیح داد که این برنامه در تلاش است قالبی تازه برای پرداختن به موضوعات سیاسی و اجتماعی ارائه دهد. به گفته او، «خط خطی» با اتکا به استندآپ ممتد، تئاترهای کوتاه و بخشهای متنوع، فاصلهای جدی از دیگر تولیدات طنز تلویزیون خواهد داشت.
اقبال عمومی به طنز؛ زمینهای برای «خط خطی»
حسینی نواز با اشاره به رشد استقبال عمومی از آثار طنز در تلویزیون، گفت: «بعد از موفقیت برنامههای طنز شبکه نسیم، ایده جدی ما این بود که طنز را وارد فضای سیاسی و اجتماعی کنیم. در واقع تلاش کردیم دغدغهها و حرفهای جدی را در قالب طنز منتقل کنیم تا برای مخاطب جذابتر و اثرگذارتر باشد.»
تفاوت «خط خطی» با دیگر برنامهها
تهیهکننده این برنامه تأکید کرد: «برنامههایی که اکنون در فضای طنز صداوسیما روی آنتن میروند، اغلب شبیه یک خوانش خبری با چاشنی طنز هستند. اما ما در خط خطی به دنبال چنین رویکردی نیستیم. قالب برنامه بر پایه یک استندآپ ممتد و خطی حدود ۲۰ دقیقهای است که سیر داستانی مشخصی را دنبال میکند و در دل آن دو یا سه نمایش کوتاه نیز اجرا میشود.»
بخشهای متنوع و جذاب
به گفته حسینی نواز، «خط خطی» شامل بخشهای متنوعی از جمله معرفی برترین عکس، فیلم و داستان، اعطای جایزه طلایی به افراد منتخب و مسابقه پیامکی طنزآمیز است. او توضیح داد: «در این مسابقه همه گزینهها درست هستند اما مخاطب باید انتخاب کند کدام گزینه طنز بیشتری دارد.»
تئاترهای کوتاه برای تلویزیون و فضای مجازی
حسینی نواز افزود: «یکی از اهداف جدی ما تولید تئاترهای یک تا دو دقیقهای است که علاوه بر پخش در تلویزیون، در فضای مجازی نیز بازدید گسترده داشته باشد. این بخش بهطور ویژه در طراحی برنامه دیده شده است.»
نام «خط خطی» و معنای آن
تهیهکننده برنامه درباره انتخاب نام «خط خطی» گفت: «نامهای زیادی بررسی شد اما در نهایت "خط خطی" انتخاب شد چون حس میکردیم قالب و فضای خاصی را منتقل میکند. حتی مجری برنامه هم در بخشی از اجرا میگوید اگر اعصابتان خط خطی است، این برنامه را ببینید.»
ترکیب تیمی جوان و تئاتری
به گفته حسینی نواز، تولید بخشهای نمایشی این برنامه بر عهده جمعی از جوانان تئاتری و دانشجویان دانشگاه تهران است: «مجری برنامه، محمدحسین محبی، از فعالان تئاتر است و همراهی گروهی از دانشجویان ارتباطات و تئاتر، فضایی ترکیبی از دانش، نگاه انقلابی و طنز ایجاد کرده است. ما تلاش کردهایم با این تیم، استعدادهای جدیدی را به صداوسیما معرفی کنیم.»
طنز برای بیان حرفهای جدی
حسینی نواز با اشاره به رویکرد اصلی «خط خطی» اظهار داشت: «دغدغه جدی ما پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی است. میخواهیم حتی حرفهای لبهدار انقلابی را در فضایی طنزآمیز مطرح کنیم تا هم برای مردم قابلقبولتر باشد و هم اثرگذاری بیشتری داشته باشد.»
توجه به اتفاقات روز
تهیهکننده «خط خطی» تأکید کرد: «بخش مهمی از محتوای برنامه بر اساس اتفاقات روز سیاسی و اجتماعی شکل میگیرد. این مسائل در قالب طنز و با زبان متفاوت بازگو میشوند تا به دغدغههای عمومی نزدیکتر باشند.»
پخش منظم روی آنتن
او با اشاره به روند تولید و پخش این برنامه افزود: «تا امروز چهار قسمت از "خط خطی" روی آنتن رفته و استقبال خوبی داشته است. هر هفته شنبه و یکشنبه ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش میشود.»