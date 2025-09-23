با صعود هشت تیم به مرحله یک چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵، برنامه این مرحله مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که از ۲۱ شهریور به میزبانی فیلیپین آغاز شده است، با صعود هشت ایتالیا، بلژیک، لهستان، ترکیه، آمریکا، بلغارستان، چک و ایران به مرحله یکچهارم نهایی پیگیری شد.
مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها از چهارشنبه، دوم مهر ماه با برگزاری دو دیدار پیگیری میشود و تیمهای ایتالیا و لهستان در روز نخست به مصاف رقبای خود میروند.
ایران هم ساعت ۱۱ روز پنجشنبه به مصاف جمهوری چک خواهد رفت. برنده بازی ایران - چک به مصاف برنده بازی آمریکا - بلغارستان میرود.
برنامه کامل مرحله یکچهارم نهایی به شرح زیر است:
چهارشنبه، دوم مهر
ایتالیا - بلژیک، ساعت ۱۱
لهستان - ترکیه، ساعت ۱۵:۳۰
پنجشنبه، سوم مهر
چک - ایران، ساعت ۱۱
آمریکا - بلغارستان، ساعت ۱۵:۳۰