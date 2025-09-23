رییس پلیس راه الیگودرز گفت: یک بانوی ۷۲ الیگودرزی اهل روستای گندمینه در حادثه سقوط از تراکتور جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اصغر بخشی شامگاه سه شنبه گفت: این حادثه حوالی غروب امروز اتفاق افتاد که یک زن ۷۲ ساله در حالی که در مکان غیر ایمن تراکتور نشسته و تراکتور در سطح بسیار شیب دار در حرکت بود پس از سقوط از تراکتور جان باخت.

وی گفت: این حادثه خارج از چرخه ترافیکی شهرستان بوده و در مسیر جاده بین مزارع در روستای گندمینه رخ داده است.

وی با بیان اینکه علت حادثه عدم کنترل تراکتور و نشستن در مکان ناایمن بوده است اظهار داشت: تقاضا می‌شود شهروندان خصوصا کشاورزان نکات ایمنی را حین استفاده از تراکتور و ادوات کشاورزی رعایت کنند.

 ۲۴ شهریور گذشته نیز یک مرد۵۰ ساله در حادثه سقوط تراکتور به دره در منطقه فرسش الیگودرز جان باخت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حادثه ، لرستان
