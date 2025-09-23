باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش اسماعیلی روز سهشنبه در جلسه طرح تحول زمین شناسی دریایی در ساری اظهار کرد: این سازمان در دولت جدید با تغییر و اصلاح رویههای جدی کار خود را آغاز کرده که استفاده از بخش خصوصی در مطالعات زمینشناسی و اکتشافی یکی از مهمترین موضوعات است. بر این اساس از این پس خدمات اکتشافی را برونسپاری میکنیم و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور نقش نظارتی داشته باشد و در حال حاضر بیشتر فعالیتها در پهنههای جیرفت و تبریز و در مطالعات زمینشناسی دریایی توسط بخش خصوصی در حال انجام است.
وی اظهار کرد: در این راستا تهیه بیش از ۱۲۰ نقشه زمینشناسی به بخش خصوصی واگذار شده و وزیر صمت نیز با جدیت پیگیر تامین اعتبار در این زمینه است و هر هفته نشستهای راهبری بخش معدن برگزار میشود.
اسماعیلی با بیان اینکه طرح سه جانبه با حضور بخش سرمایهگذار و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور و همچنین معاونت امور معادن مدنی وزارت صمت در حال انجام است، خاطر نشان کرد: در این طرح حدود ۳۰ بسته به ارزش حدود ۳۰ همت در مساحتی بالغ بر ۷۵۰ هزار کیلومتر مربع از کشور به بخش خصوصی پیشنهاد میشود. در این بسته علاوه بر سه لایه زمینشناسی، زمینشناسی اقتصادی و ژئوشیمی لایه چهارم تحت عنوان ژئوفیزیک هوایی را اضافه کردهایم که در قالب بستههای جدید از ۳۰۰۰ میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان ارائه خواهد شد که در نهایت تا پایان مهر آگهی مناقصه این بستهها برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی تصریح کرد: کیفیت فعالیتهای زمینشناسی که در حال حاضر به کمک برونسپاری در حال انجام هستیم، نسبت به گذشته بسیار بیشتر است، زیرا نظارت بیشتر جدی و فنی بر روی لایهها وجود دارد.
وی همچنین از راهاندازی مرکز مطالعات و پژوهشهای دریایی در مازندران خبر داد و گفت: دو مأموریت کلیدی ما شامل اکتشاف مواد معدنی از کف دریا و تولید دادههای پایه برای نهادهای تخصصی است و ژئوفیزیک هوایی که عملکردی مشابه سونوگرافی پزشکی دارد، ابزار اصلی ما برای تحلیل ساختارهای زیرسطحی زمین خواهد بود.
در این جلسه همچنین مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران گفت: با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد دریامحور و عقبنشینی سالانه بیش از ۲۰ سانتی متر از دریای خزر، شناسایی مواد معدنی دریا و اکتشافات دریایی ضروری است. اکتشاف مواد معدنی از کف دریا جهت مطالعه و به دست آوردن داده برای سایر نهادها مانند احداث اسکله ضرورت دارد.
سلیمان علیجاننژاد، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این جلسه گفت: در مازندران ۲۰۸ معدن وجود دارد که ۱۴۰ معدن فعال و ۶۸ معدن غیرفعال هستند.
وی با بیان اینکه ۸۶ همت سرمایهگذاری در معادن مازندران انجام شده است، افزود: در اکتشافات معادن مازندران اغلب زغال سنگ، فلورین، سرب، روی و شن و ماسه استخراج میشود.