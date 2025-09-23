باشگاه خبرنگاران جوان - جامعه ورزش و جوانان در پی بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب، مواضع ولی‌امر مسلمین در موضوعات داخلی و بین‌المللی را فصل‌الخطاب دانست و با تاکید بر پیروی از سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از توجه معظم‌له نسبت به ورزش و جوانان کشور قدردانی کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر جامعه ورزش و جوانان کشور از رهنمود‌های حکیمانه و پیام‌های روشنگرانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره‌مند شد؛ بیاناتی که با تکیه بر اندیشه ناب اسلامی، مسیر عزت، استقلال و اقتدار ملت ایران را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی ترسیم می‌نماید.

جامعه ورزش و جوانان، همواره تبعیت از ولایت فقیه و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه حرکت خود قرار داده و در این برهه حساس، بار دیگر بر حمایت کامل و همه‌جانبه از مواضع ایشان تأکید می‌کند.

توجه و عنایت رهبر فرزانه انقلاب به مقوله ورزش و جوانان، بویژه پیام‌های سرشار از مهر و مهربانی ایشان به وقت پیروزی‌ها و افتخارات فاخر، سرمایه‌ای بی‌بدیل و پشتوانه‌ای معنوی و روحی برای جوانان، ورزشکاران و قهرمانان این مرز و بوم است. این حمایت‌های ارزشمند، انگیزه‌ای افزون‌تر، اراده‌ای قوی‌تر و عزم و همتی راسخ‌تر را برای فتح قله‌های افتخار در میادین بزرگ بین‌المللی در دل جوانان و ورزشکاران می‌نشاند.

جامعه ورزش و جوانان کشور، با الهام از پیام‌های وحدت‌آفرین و عزت‌بخش ولی‌امر مسلمین، پیمان می‌بندد که در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و دفاع از هویت و عظمت ملت ایران، با شور و شعور، گام‌های مؤثر و استوار برداشته و همواره در صفوف نخست پاسداری از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشد.