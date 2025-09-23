عبدالله دوم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل طرح «اسرائیل بزرگ» را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - عبدالله دوم، پادشاه اردن روز سهشنبه لفاظی های تحریکآمیز سران رژیم صهیونیستی برای تشکیل به اصطلاح اسرائیل بزرگ را محکوم کرد.
عبدالله دوم در سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که چنین جاهطلبیهایی تنها «از طریق نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگان محقق میشود و هیچ چیز بزرگی در این مورد وجود ندارد.»
او همچنین هشدار داد که «جنگ غزه یکی از تاریکترین لحظات در تاریخ این نهاد را رقم میزند.»
اسرائیل اوایل این ماه عملیات «ارابههای گیدئون ۲» را با هدف اشغال کامل شهر غزه آغاز کرد. نزدیک به ۱ میلیون فلسطینی، که اکثر آنها از سایر نقاط این منطقه محاصره شده آواره شدهاند، همچنان زیر بمباران بیوقفه گرفتار هستند.
ارتش اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۵۳۰۰ فلسطینی که اکثر آنها زن و کودک بودند را در غزه به شهادت رسانده است. بمباران بیوقفه، این منطقه محاصره شده را غیرقابل سکونت کرده و منجر به گرسنگی و شیوع بیماریها شده است.
پادشاه اردن همچنین از اسرائیل به دلیل تهدیدهایش برای حمله به مسجدالاقصی، که نقطه اختلاف دائمی در درگیری فلسطین و اسرائیل است، انتقاد کرد.
او گفت: «لفاظیهای خصمانه آن که خواستار هدف قرار دادن مسجدالاقصی است، جنگ مذهبی را دامن خواهد زد که بسیار فراتر از منطقه خواهد رفت و منجر به درگیری تمام عیاری خواهد شد که هیچ ملتی قادر به فرار از آن نخواهد بود.»
پادشاه اردن میگوید که لفاظی ها برای «اسرائیل بزرگ» نشاندهنده استاندارد دوگانه است.
او گفت: «من نمیتوانم از این فکر دست بردارم که اگر یک رهبر عرب هدف ظالمانه مشابهی را دنبال میکرد، آیا با همین بیتفاوتی جهانی روبهرو میشد؟»
او به «تجاوزهای آشکار» اسرائیل «در لبنان، ایران، سوریه، تونس و اخیراً قطر» نیز اشاره کرد.
منبع: آناتولی/ الجزیره