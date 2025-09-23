باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سردار نائینی سخنگوی سپاه درباره شرایط ایران در جنگ تحمیلی ۸ ساله و مقایسه آن با شرایط امروز گفت: «اساسا جنگ‌ها برای ما تولید فرصت می‌کنند و میدان آزمودن توانایی‌ها و کشف نقاط ضعف و قوت‌های دشمن و خودی هستند.

سردار نائینی ادامه داد: جنگ هشت ساله، به تعبیر حضرت امام رضوان‌الله علیه، «همه‌اش برکت بود» و درس‌های فراوانی را آموختیم و مهم‌ترین درسش این بود که تهدیدات دائمی و مستمر هستند و فقط شکل تهدیدات تغییر می‌کند. لذا برای بازداشتن دشمن از تهدید باید توان تولید کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری که امشب هم فرمودند، راه علاج فقط تولید قدرت است.

​سخنگوی سپاه اضافه کرد: جنگ هشت‌ساله و جنگ دوازده روزه به ما آموخت که دائماً باید در ابعاد مختلف تولید قدرت کنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در همه ابعاد و عرصه‌ها و در همه سطوح دائماً به صورت شبانه‌روزی در حوزه قدرت بازدارندگی، دفاعی و تهاجمی تلاش می‌کند.

​سردار نائینی در ادامه درباره شرایط ایران در دوران دفاع مقدس ۸ ساله گفت: در جنگ هشت‌ساله ما قدرت موشکی قابل‌توجهی نداشتیم ولی در جنگ اخیر قدرت موشکی ما، قدرت پهپادی ما و سایر ابعاد قدرت ما به طور کامل رونمایی نشد چراکه نیاز به عملیاتی کردن نبود.

وی ادامه داد: ​در دوران دفاع مقدس، از سال ۱۳۶۳ به ضرورت و اهمیت قدرت موشکی پی بردیم. ما در طول ۸ سال جنگ، فقط ۸۸ موشک شلیک کردیم یعنی به طور متوسط هر سال ۱۰ موشک! با اینکه نیازی به موشک دوربرد نداشتیم و بغداد در تیررس ما بود و موشک‌های ما با برد ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتری می‌توانستند اهداف سیاسی و نظامی عراق را هدف قرار دهند، ما توانایی چنین کاری را نداشتیم.

سخنگوی سپاه تاکید کرد: ​به طور قطع، اگر این قدرتی را که امروز در حوزه موشکی، پهپادی، شناورهای تهاجمی و غیره داریم در آن زمان داشتیم، آن جنگ هشت سال طول نمی‌کشید.

سردار نائینی در پایان تصریح کرد: نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران دو کار ذاتی دارند. کار اول آنها تولید قدرت برای بازدارندگی‌ست برای اینکه جنگ نشود و کار دوم این است که اگر جنگ شد، در جنگ دشمن را شکست بدهند. ما به غیر از این به چیز دیگری فکر نمی‌کنیم.