باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع در حاشیه جشن ملی کشتی در جمع خبرنگاران، گفت: به نمایندگی از دولت در این مراسم حضور دارم و از افتخارآفرینی کشتیگیران کشورمان خیلی خوشحال شدم.
وی افزود: عملکرد تیمهای ورزشی مختلف که مدالآوری میکنند و پرچم کشورمان را بالا میبرند یک دفاع نرم در مقابل هجمههای فرهنگی دشمن است.
نصیرزاده با اشاره به اینکه این پیروزیها خیلی ارزش دارد، افزود: عدد و رقم نمیتوان برای این افتخار آفرینان گذاشت، با افتخارآفرینیها دل مردم شاد شد و مردم ایران هر جا بروند سرشان بالاست.
وزیر دفاع درباره اراده دولت برای حمایت از قهرمانان، خاطرنشان کرد: برگزاری این جشن در دولت مطرح و قرار شد برگزار شود، مسئولان در سطوح بالا به این مسائل اهمیت میدهند. پیام مقام معظم رهبری، پیام رئیسجمهور و سرا قوا نشان از اهمیت افتخارآفرینی ورزشکاران کشورمان دارد.