باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج در حاشیه جشن ملی کشتی که در سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی در حال برگزاری است در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی ایرنا، اظهار کرد: خودم خیلی خوشحال هستم که توانستم در جشن قهرمانان کشتی شرکت کنم و این حضور برای من یک افتخار بزرگ بود.

وی افزود: وقتی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی بالا می‌رود یک افتخار بزرگ محسوب می‌شود، مهم نیست که این افتخار توسط چه کسی و چه رشته ورزشی به اهتزاز در می‌آید مهم آن است که وقتی پرچم مقدس ایران بالا می‌رود وطن‌دوستان خوشحال می‌شوند.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: صعود ایران به بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد فوتبالی جهان خودش یک توفیق بزرگ است، همین که همواره جز کشورهایی هستیم که در جام جهانی حاضر می‌شویم، خیلی خوب است.

تاج تصریح کرد: در جام جهانی پیش‌رو اتفاقی باید بیفتد که در سال‌های گذشته رخ نداده است؛ چراکه مردم انتظار دارند. قلعه‌نویی تلاش زیادی می‌کند تا تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ به موفقیت برسد.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: باید تلاش کنیم بازی‌های دوستانه با تیم‌های خوب برگزار کنیم و اردوهای مناسب تدارک ببینیم.