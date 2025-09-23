باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران امشب در نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف تیم سرسخت و سرشناس بحرین رفت و یکبار دیگر مقتدرانه به پیروزی رسید تا علاوه بر راهیابی به فینال این رقابت‌ها یکی از دو تیمی باشد که سهمیه مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب می‌کند.

ملی‌پوشان هندبال کشورمان در این دیدار درخشان ظاهر شدند و در همان دقایق نخست قدرت و هماهنگی خود را به حریف دیکته کردند طوری که تا دقیقه ۱۱ بازی نتیجه ۱ - ۷ به سود تیم ملی ایران بود و بحرینی‌ها اسیر بازی هدفمند بازیکنان ایران شده بودند.

این روند درخشان با عکس‌العمل‌های درخشان مهرشاد منصوری درون دروازه و خط حمله سریع و یکدست ادامه یافت تا نیمه نخست با نتیجه غافلگیرانه ۷-۱۷ پایان یابد.

بازی درخشان ملی‌پوشان ایران در نیمه دوم نیز ادامه یافت و بحرین حرفی برای گفتن نداشت تا در نهایت این نیمه با حساب ۱۹-۳۷ به سود بازیکنان هندبال بلد کشورمان تمام شود.

ملی‌پوشان هندبال ایران با این پیروزی حریف کره‌جنوبی در فینال شدند. کره در بازی نیمه‌نهایی این رقابت‌ها ۳۵-۳۶ قطر را شکست داد و راهی فینال شد و جواز رقابت‌های جهانی را هم کسب کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در دور مقدماتی با نتیجه ۲۵-۳۱ کره‌جنوبی را شکست داده بودند.

تیم ملی هندبال ایران با سه پیروزی در دور مقدماتی مقابل مالدیو، سوریه و کره‌جنوبی، به‌عنوان صدرنشین گروه D راهی دور دوم شد و در این مرحله با کویت، اردن و قطر همگروه شد.

ایران در این مرحله نیز سه پیروزی پیاپی مقابل کویت، اردن و قطر کسب کرد و باز هم صدرنشین گروهش شد و راهی دور نیمه‌نهایی شد تا با بحرین بازی کند. تیم ملی کشورمان امشب هم این بازی را نیز برد و راهی فینال شد تا نام خود را در تاریخ برگزاری نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا ثبت کند؛ افتخاری که حاصل تلاش و غیرت مثال‌زدنی کادرفنی و بازیکنان کشورمان است.

لازم به یادآوری است که دیدار فینال مسابقات هندبال قهرمانی آسیا روز پنجشنبه، ۳ مهر، برگزار می‌شود تا این جام با معرفی قهرمان به کار خود پایان دهد.