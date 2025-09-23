هیئت منصفه فدرال آمریکا مردی را به جرم تلاش برای ترور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک هیئت منصفه فدرال آمریکا روز سه‌شنبه رایان وسلی روث، ۵۹ ساله، اهل هاوایی را به جرم تلاش برای ترور دونالد ترامپ، که در آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود، در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ محکوم کرد.

این محکومیت ناشی از حادثه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴ در یک باشگاه گلف متعلق به ترامپ در وست پالم بیچ فلوریدا است که در آن روث در حالی که در بوته‌زار پنهان شده بود و تفنگی را به سمت تیم امنیتی ترامپ نشانه گرفته بود، پیدا شد.

روث به پنج اتهام از جمله تلاش برای ترور یک نامزد اصلی ریاست جمهوری، داشتن سلاح گرم برای پیشبرد جرم خشونت، حمله به یک مأمور سرویس مخفی و داشتن سلاح گرم با شماره سریال پاک شده مجرم شناخته شد.

این اتهامات حداکثر مجازات را از پنج سال تا حبس ابد دارند. یک قاضی فدرال پس از بررسی دستورالعمل‌ها و عوامل قانونی، میزان مجازات را تعیین خواهد کرد.

پاملا باندی، دادستان کل با اشاره واضح به تیراندازی مرگبار اوایل این ماه به چارلی کرک، یک فعال محافظه‌کار حامی ترامپ گفت: «حکم محکومیت امروز علیه رایان روث، که قرار بود قاتل ترامپ باشد، تعهد وزارت دادگستری به مجازات کسانی را که در خشونت سیاسی دست دارند، نشان می‌دهد.»

او این اقدام را «نه تنها حمله‌ای به رئیس جمهور ما، بلکه توهینی به خود ملت ما» توصیف کرد.

در جریان این حادثه، یک مأمور سرویس مخفی به روث شلیک کرد که فرار کرد، اما اندکی پس از آن دستگیر شد. این حمله چند هفته قبل از انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ رخ داد که در آن ترامپ پیروز شد و پس از چهار سال کاخ سفید را پس گرفت.

