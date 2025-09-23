سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت:تا زمانی که بتوانم برای تیم ملی مفید و موثر باشم، در خدمت تیم خواهم بود و در غیر این صورت کار را به دیگران واگذار می‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مراسم جشن ملی کشتی و تجلیل از مدال‌آوران کشتی در مسابقات جهانی زاگرب، اظهار کرد:خدا را شاکرم که با تیمی جوان و با ۵۰ درصد تغییرات توانستیم چنین افتخاری کسب کنیم. هیچ چیز در ورزش غیرممکن نیست، اما رسیدن به موفقیت نیازمند تلاش، فداکاری، برنامه‌ریزی دقیق و فراهم بودن زیرساخت‌ها است.

وی افزود: تمرینات جدید تیم ملی کشتی فرنگی از روز شنبه آغاز خواهد شد و تیم ایران در مسابقات قهرمانی امید‌های جهان و همچنین مسابقات کشور‌های اسلامی حضور خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد خوب در دو سال گذشته، تیم جزو مدعیان قهرمانی است و هدف ما دستیابی به بهترین نتایج است.

رنگرز تصریح کرد: پیام احمدی توانایی تبدیل شدن به یک کشتی‌گیر چندمداله را دارد و آینده روشنی در پیش رو خواهد داشت.

وی تاکید کرد: دانیال سهرابی به دلیل رفتار ناعادلانه حریف تنها به برنز رسید و علیرضا مهمدی با شایستگی بالا نقره گرفت. از وزارت ورزش درخواست دارم جوایز این نفرات به‌صورت طلا لحاظ شود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: تا زمانی که بتوانم برای تیم ملی مفید و موثر باشم، در خدمت تیم خواهم بود و در غیر این صورت کار را به دیگران واگذار می‌کنم. موفقیت در کشتی تنها با تلاش، هدفمندی و برنامه‌ریزی دقیق امکان‌پذیر است.

برچسب ها: حسن رنگرز ، کشتی فرنگی
خبرهای مرتبط
اسبقیان: قهرمانی و اقدامات فرهنگی کشتی‌گیران پاک‌شدنی نیست
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
آخرین اخبار
جلسه هیئت مدیره پرسپولیس برگزار شد
رنگرز: تا زمانی که مفید باشم در خدمت تیم ملی هستم
تیم هندبال پسران ایران جهانی شد؛ شیربچه‌ها در آسیا فینالیست شدند
تاج: قلعه‌نویی معتقد است از گروه خود در جام‌جهانی صعود می‌کنیم
قدردانی جامعه ورزش و جوانان از پیام‌های محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
اسبقیان: قهرمانی و اقدامات فرهنگی کشتی‌گیران پاک‌شدنی نیست
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
ولی‌زاده: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم
حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود
حق‌پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم
حاجی‌پور: نوسانات تیم از کم تجربگی است
ورود تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به هند و آغاز تمرینات رسمی
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
نشست تخصصی مسئولین کمیته ملی المپیک با کوراش و پنچاک سیلات برگزار شد
معرفی کارشناسان خبره و نماینده مربیان، داوران و باشگاه در مجمع کمیته ملی المپیک
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
امیدوارم بچه‌ها در مسابقات جهانی دل مردم را شاد کنند + فیلم
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
کوهپایه زاده: می‌خواهیم تیمی پرقدرت برای پارالمپیک ۲۰۲۸ داشته باشیم + فیلم
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
اسدی: بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها، کمک بسزای وزارت ورزش بود
آغاز فصل دوم مسابقات برترین‌های گلف کشور از ۵ مهرماه
پایان کار تیم ملی پتانک ایران در مسابقات جهانی ایتالیا
اعتراض باشگاه استقلال به رای محرومیت رامین رضاییان