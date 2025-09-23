باشگاه خبرنگاران جوان - حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مراسم جشن ملی کشتی و تجلیل از مدال‌آوران کشتی در مسابقات جهانی زاگرب، اظهار کرد:خدا را شاکرم که با تیمی جوان و با ۵۰ درصد تغییرات توانستیم چنین افتخاری کسب کنیم. هیچ چیز در ورزش غیرممکن نیست، اما رسیدن به موفقیت نیازمند تلاش، فداکاری، برنامه‌ریزی دقیق و فراهم بودن زیرساخت‌ها است.

وی افزود: تمرینات جدید تیم ملی کشتی فرنگی از روز شنبه آغاز خواهد شد و تیم ایران در مسابقات قهرمانی امید‌های جهان و همچنین مسابقات کشور‌های اسلامی حضور خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد خوب در دو سال گذشته، تیم جزو مدعیان قهرمانی است و هدف ما دستیابی به بهترین نتایج است.

رنگرز تصریح کرد: پیام احمدی توانایی تبدیل شدن به یک کشتی‌گیر چندمداله را دارد و آینده روشنی در پیش رو خواهد داشت.

وی تاکید کرد: دانیال سهرابی به دلیل رفتار ناعادلانه حریف تنها به برنز رسید و علیرضا مهمدی با شایستگی بالا نقره گرفت. از وزارت ورزش درخواست دارم جوایز این نفرات به‌صورت طلا لحاظ شود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: تا زمانی که بتوانم برای تیم ملی مفید و موثر باشم، در خدمت تیم خواهم بود و در غیر این صورت کار را به دیگران واگذار می‌کنم. موفقیت در کشتی تنها با تلاش، هدفمندی و برنامه‌ریزی دقیق امکان‌پذیر است.