فرماندار سمنان با اشاره به برگزاری کنگره بزرگداشت سه‌هزار شهید استان در مصلای این شهر گفت: صدا‌ها و انفجار‌ها مربوط به برنامه‌های این کنگره است، مردم نگران نباشند، زیرا تمهیدات لازم اندیشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صمیمیان فرماندار سمنان گفت: صدا‌ها و انفجار‌های احتمالی که در طول برگزاری یادواره طی چند شب آتی در سطح شهر سمنان شنیده می‌شود، فقط بخشی از اجرای برنامه‌های نمایشی و آیینی کنگره بزرگداشت سه‌هزار شهید استان است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مسوولان امنیتی و اجرایی استان تاکید کرده‌اند که تمام تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و آرام این کنگره اتخاذ شد و فضایی امن و آرام برای حضور مردم فراهم شده است.

فرماندار سمنان با اشاره به اهمیت حضور مردمی در این آیین ملی کنگره بزرگداشت سه‌هزار شهید استان سمنان تا ششم مهر گفت: هدف اصلی این کنگره ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بازخوانی رشادت‌های شهیدان و انتقال ارزش‌ها به نسل جوان است و مردم با اطمینان خاطر می‌توانند در این آیین‌ها شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات کامل برای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان در شرایطی آرام و مطمئن فراهم شد، ادامه داد: دومین کنگره ملی بزرگداشت سه‌هزار شهید استان سمنان از سی‌ویکم شهریور تا ششم مهر ۱۴۰۴ در شهر سمنان در حال برگزاری است.

فرماندار سمنان افزود: این کنگره طی ۶ شب متوالی با برنامه‌های فرهنگی، هنری و معنوی متنوع همراه است و شامل بخش‌های مختلف سخنرانی، روایتگری، نمایش‌های فرهنگی و هنری، اجرای سرود‌های انقلابی و آیین‌های ویژه بزرگداشت شهداست.

کنگره سه‌هزار شهید استان در مصلای امیرالمومنین (ع) سمنان در بخش‌های نمایشگاهی، رزمایش، اجرای نمایش، و روایتگری طی ۶ شب در حال برگزاری است.

برچسب ها: صدای انفجار ، کنگره شهدا
خبرهای مرتبط
شنیده شدن صدای انفجار در آبادان
شنیده شدن صدای انفجار در بغداد
مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه؛
صدای انفجار در کرمانشاه حمله تروریستی نبود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساختارسازی هیات‌های ورزشی اولویت اصلی در استان‌هاست
آخرین اخبار
ساختارسازی هیات‌های ورزشی اولویت اصلی در استان‌هاست