باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صمیمیان فرماندار سمنان گفت: صدا‌ها و انفجار‌های احتمالی که در طول برگزاری یادواره طی چند شب آتی در سطح شهر سمنان شنیده می‌شود، فقط بخشی از اجرای برنامه‌های نمایشی و آیینی کنگره بزرگداشت سه‌هزار شهید استان است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مسوولان امنیتی و اجرایی استان تاکید کرده‌اند که تمام تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و آرام این کنگره اتخاذ شد و فضایی امن و آرام برای حضور مردم فراهم شده است.

فرماندار سمنان با اشاره به اهمیت حضور مردمی در این آیین ملی کنگره بزرگداشت سه‌هزار شهید استان سمنان تا ششم مهر گفت: هدف اصلی این کنگره ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بازخوانی رشادت‌های شهیدان و انتقال ارزش‌ها به نسل جوان است و مردم با اطمینان خاطر می‌توانند در این آیین‌ها شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات کامل برای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان در شرایطی آرام و مطمئن فراهم شد، ادامه داد: دومین کنگره ملی بزرگداشت سه‌هزار شهید استان سمنان از سی‌ویکم شهریور تا ششم مهر ۱۴۰۴ در شهر سمنان در حال برگزاری است.

فرماندار سمنان افزود: این کنگره طی ۶ شب متوالی با برنامه‌های فرهنگی، هنری و معنوی متنوع همراه است و شامل بخش‌های مختلف سخنرانی، روایتگری، نمایش‌های فرهنگی و هنری، اجرای سرود‌های انقلابی و آیین‌های ویژه بزرگداشت شهداست.

کنگره سه‌هزار شهید استان در مصلای امیرالمومنین (ع) سمنان در بخش‌های نمایشگاهی، رزمایش، اجرای نمایش، و روایتگری طی ۶ شب در حال برگزاری است.