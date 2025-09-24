استاندار آذربایجان‌غربی با سفرا و دیپلمات‌های ۵ کشور جهان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجان‌غربی در نشست مشترک با سفرا و دیپلمات‌های کشور‌های ازبکستان، اروگوئه، سریلانکا، فیلیپین و قرقیزستان در ایران، که در هل آنای ارومیه برگزار شد، با اشاره به وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه صنعتی، معدنی، طبیعی، توریستی و کشاورزی استان، گفت: آذربایجان‌غربی برای استفاده از این پتانسیل‌ها دوره جدید را در مسیر توسعه آغاز کرده است.

رضا رحمانی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد، افزود: برای شکوفا کردن این ظرفیت‌ها، همایش بین المللی سرمایه‌گذاری   در آذربایجان غربی موسوم به "اینوا" را برگزار و سرمایه‌گذاران ۱۸ کشور در آن شرکت کردند.

وی در ادامه با اشاره به نگاه بردبرد در روابط دیپلماتیک، خاطرنشان کرد: علاقه‌مند هستیم در راستای توسعه، با همه کشور‌ها همکاری لازم را داشته باشیم.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با ابراز خرسندی از حضور سفیران پنج کشور در ارومیه، افزود: ما با ازبکستان و قرقیزستان فرهنگ نزدیک داشته و می‌توانیم روابط خود را به سرعت توسعه دهیم.

رحمانی با دعوت از گروه‌های تجاری کشور‌های ازبکستان، اروگوئه، سریلانکا، فیلیپین و قرقیزستان برای سفر به ارومیه جهت آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی، اضافه کرد: از هرگونه توافق با شهرداری ارومیه و سایر مجموعه‌ها، پشتیبانی لازم انجام خواهد شد.

سفرا و دیپلمات‌های کشور‌های ازبکستان، اروگوئه، سریلانکا، فیلیپین و قرقیزستان در ایران، برای شرکت در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره انگور به ارومیه سفر کرده بودند.

برچسب ها: جشنواره انگور ، ارومیه ، سفرای کشورها ، آذربایجان غربی ، روابط ملل ، سرمایه گذاری
