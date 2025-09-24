رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: در طرح شهید عجمیان ۳۸۳ مدرسه بهسازی شدند و ۱۰۶ مدرسه نوساز تحویل داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرضی پور رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: ۹۷ دذصپ معلمان با ابلاغ مشخص سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: ۴۶۴۰ مدرسه در استان وجود دارد که ۳۹۱۶ مورد مدارس دولتی عادی بوده که از کاروان ورزشی بهداشتی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان بهره‌مند شدند.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان بیان کرد: در طرح شهید عجمیان ۳۸۳ مدرسه که نیاز به بهسازی داشتند مورد بهسازی قرار گرفتند.

فرضی پور گفت: ۱۰۶ مدرسه نوساز ایجاد شد و تجهیزات آموزشی برای این مدارس ارسال سد.

وی تاکید کرد: تا امروز ۳۶ درصد دانش آموزان در رشته‌های فنی تحصیل کردند که تا پایان سال به ۴۲ درصد افزایش پیدا خواهند کرد.