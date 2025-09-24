رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: در طرح شهید عجمیان ۳۸۳ مدرسه بهسازی شدند و ۱۰۶ مدرسه نوساز تحویل داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرضی پور رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: ۹۷ دذصپ معلمان با ابلاغ مشخص سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: ۴۶۴۰ مدرسه در استان وجود دارد که ۳۹۱۶ مورد مدارس دولتی عادی بوده که از کاروان ورزشی بهداشتی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان بهره‌مند شدند.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان بیان کرد: در طرح شهید عجمیان ۳۸۳ مدرسه که نیاز به بهسازی داشتند مورد بهسازی قرار گرفتند.

فرضی پور گفت: ۱۰۶ مدرسه نوساز ایجاد شد و تجهیزات آموزشی برای این مدارس ارسال سد.

وی تاکید کرد: تا امروز ۳۶ درصد دانش آموزان در رشته‌های فنی تحصیل کردند که تا پایان سال به ۴۲ درصد افزایش پیدا خواهند کرد.

برچسب ها: مدارس ، لرستان
خبرهای مرتبط
بسته شدن پرونده مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر لرستان تا پایان سال
عدالت آموزشی در لرستان با احداث مدارس ایمن و هوشمند
رشد ۶۶ درصدی ایجاد فضای آموزشی در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سقوط مرگبار زن ۷۲ ساله از تراکتور/ دومین حادثه در الیگودرز طی ۱۰ روز
خورشید لرستان می‌تابد؛ فرصت طلایی برای تولید برق پاک
اقتصاد مقاومتی از روستاهای لرستان جان می‌گیرد
اشترانکوه؛ آلپ ایران در قلب لرستان
آخرین اخبار
اشترانکوه؛ آلپ ایران در قلب لرستان
سقوط مرگبار زن ۷۲ ساله از تراکتور/ دومین حادثه در الیگودرز طی ۱۰ روز
خورشید لرستان می‌تابد؛ فرصت طلایی برای تولید برق پاک
اقتصاد مقاومتی از روستاهای لرستان جان می‌گیرد
افزایش تولید ۴۵ هزار تنی انواع آبزیان در لرستان
شور مهر در مدارس لرستان + فیلم
پاییز طلایی کشاورزی لرستان؛ مدیریت هوشمند کشت پاییزه، راهی برای مقابله با بحران آب در استان
افزایش اهدای خون در لرستان؛ ۳۴ هزار نفر در نیمه نخست امسال خون اهدا کردند
لرستان با ۴۴۱ هزار کندو، نهمین تولیدکننده عسل کشور
دستگیری عاملان قدرت نمایی و تیراندازی در خرم آباد
از بیکاری تا بذر‌های مرگ؛ وقتی زمین‌های لرستان اسیر کشت‌های غیرقانونی می‌شوند
دره‌ای که با آبشار برنجه جان می‌گیرد؛ جایی میان سنگ و سرسبزی + فیلم
سفر به روستای کوشکی بروجرد؛ تجربه زیست در میان جداره‌های تاریخی