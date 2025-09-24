باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اشترانکوه با قله‌های مرتفع، دره‌های عمیق، چشمه‌سار‌های پرآب و دریاچه‌های زیبا، نه تنها یک مقصد گردشگری و کوهنوردی است، بلکه بخشی مهم از میراث طبیعی و زیست‌محیطی کشور به شمار می‌آید.

این رشته‌کوه در شرق استان لرستان و در نزدیکی شهرستان ازنا و دورود قرار گرفته و بیشترین ارتفاع آن به قله سنبران با ۴۱۵۰ متر از سطح دریا می‌رسد. اشترانکوه از لحاظ شکل و چشم‌انداز طبیعی، یادآور کوه‌های آلپ اروپاست و همین شباهت سبب شده لقب «آلپ ایران» را به خود بگیرد.

طبیعت و جاذبه‌ها

دریاچه گهر: از معروف‌ترین جاذبه‌های اشترانکوه است؛ دریاچه‌ای طبیعی در ارتفاعات، با آب زلال و چشم‌اندازی کم‌نظیر که زیستگاه گونه‌های متنوع ماهی و پرندگان است.

قله‌های برف‌گیر: قله‌هایی همچون سنبران، گل‌گل و کول‌جنو همواره مورد علاقه کوهنوردان حرفه‌ای هستند.

یخچال‌ها و برفچال‌ها: اشترانکوه حتی در تابستان ذخایر یخی خود را حفظ می‌کند و منبع تغذیه بسیاری از رودخانه‌ها و چشمه‌هاست.

گیاهان و جانوران: پوشش گیاهی آن شامل گون، زنبق، لاله‌های واژگون و انواع گیاهان دارویی است. همچنین زیستگاه گونه‌هایی مانند خرس قهوه‌ای، بز کوهی، کبک و عقاب به شمار می‌رود.

اهمیت فرهنگی و اقتصادی

اشترانکوه علاوه بر ارزش طبیعی، برای مردم بومی منطقه نیز جایگاهی ویژه دارد. دامداری، کشاورزی و صنایع دستی وابسته به این طبیعت شکل گرفته‌اند. همچنین روایت‌ها و افسانه‌های محلی درباره این کوه در فرهنگ لرستان جایگاه ویژه‌ای دارند.

تهدید‌ها و ضرورت حفاظت

با وجود ارزش‌های فراوان، اشترانکوه با تهدیدهایی، چون معدن‌کاوی، چرای بی‌رویه دام، گردشگری غیرمسئولانه و تغییرات اقلیمی روبه‌روست. این منطقه به‌عنوان یک اثر طبیعی ملی ثبت شده و نیازمند مدیریت جدی برای حفاظت از تنوع زیستی و منابع آبی ارزشمند خود است.

اشترانکوه، فراتر از یک کوه، نمادی از شکوه طبیعت لرستان و ایران است؛ جایی که کوه، دریاچه، برف و گل، در کنار هم یکی از بکرترین مناظر طبیعی کشور را شکل می‌دهند.