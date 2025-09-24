مهاجم سابق پرسپولیس می‌گوید که زمین بد بهانه خوبی دست بازیکنان سرخپوش داد تا بر ضعف‌هایشان سرپوش بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین اصلانیان مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره تساوی سرخپوشان برابر تیم چادر ملو اردکان اظهار کرد: کیفیت زمین آن قدر پایین بود که هیچ تفاوتی بین ۲ تیم مشاهده نمی‌شد به جز توپی که بازیکن چادر ملو به  تیرک دروازه پرسپولیس زد و ۵ دقیقه آخر،  فشاری که پرسپولیسی‌ها بر روی دروازه حریف آوردند چیز دیگری ندیدیم. فرق این ۲ تیم اختلاف قرارداد بازیکنانشان بود، اما به لحاظ کیفی شبیه هم بودند. شما بازیکن پرسپولیس که مثلا  ۴۰ میلیارد می‌گیرد را با بازیکن چادر ملو که یک میلیارد می‌گیرد مقایسه کنید،  این اختلاف قرارداد  را در بازی شان نمی‌دیدید.

زمین خراب بهانه خوبی دست بازیکنان پرسپولیس داد

او افزود: بهانه خوبی است که بازیکنان پرسپولیس بیایند و بگویند زمین خراب بود، اما ما فوتبالی‌ها وقتی بازگشت به عقب می‌زنیم و استقلال که در زمین خوب ۷ گل از الوصل خورد و یا تیم ملی فوتبال که با آن همه بازیکن بازی خوبی مقابل افغانستان و هند  انجام نداد،  متوجه می‌شویم که ما در زمین باکیفیت هم بازی خوبی ارائه نمی‌دهیم و متاسفانه فوتبالمان رو به نزول است و خلاقیتی که یک بازیکن باید داشته باشد که در این مواقع ارائه بدهد را متاسفانه در فوتبالمان نمی‌بینیم.

استادیوم آزادی را بنا به دلایلی از سرخابی‌ها گرفتند

اصلانیان درباره اینکه تیم پرسپولیس در ۳ بازی در تهران نتوانسته امتیازات کامل را بگیرد، گفت: وقتی استادیوم آزادی را بنا به هر دلیلی از سرخابی‌ها می‌گیرند، ما در اصل همه جا میهمان هستیم و از کیفیت میزبانی و هوادار خود نمی‌توانیم استفاده کنیم. البته دلایلش را بیان نکردند که چرا بازسازی ورزشگاه آزادی را متوقف کردند. متاسفانه ازیک طرف پول به سرخابی‌ها ترزیق می‌کنند و از طرف دیگر زمین و میزبانی را از آنها می‌گیرند و انتظار دارند که آنها بازی خوبی ارائه بدهند.

بازیکنان پرسپولیس توپ را برای فخریان با قد ۱/۶۰ سانتی متری می‌فرستادند

مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان برنامه‌ای برای گل زدن نداشتند، گفت: وقتی خلاقیت وجود نداشته باشد بازیکن چادر ملو با بازیکن پرسپولیس یکسان است و فرقی نمی‌کند. هر ۲ تیم نتوانستند موقعیت آن چنانی روی دروازه یکدیگر خلق کنند. چیزی که مشهود است وقتی زمین خراب است و شما روی به بازی هوایی می‌آورید باید یک بازیکن بلند قامت در محوطه جریمه حریف باشد. بازیکنان پرسپولیس توپ را برای فخریان با قد ۱/۶۰ سانتی متری و یا بازیکنان دیگر با میانگین قدی ۱۷۰ سانتی متری ارسال می‌کنند. به نظرم پرسپولیسی‌ها باید در اولین فرصت یک فوروارد زیر ۳۰ سال سر زن بگیرند که در مواقعی که گیر می‌افتند به بازی مستقیم و ارسال‌های هوایی روی بیاورند. قدیمی‌ها از علی پروین ایراد می‌گرفتند، اما من الان متوجه می‌شوم که ایشان  بیشتر از مربیان جوانی که الان دارند مربیگری می‌کنند، می‌فهمید. وقتی بازی گره می‌خورد، پروین مدافعان قدبلند تیم را به جلو می‌آورد و بازی مستقیم انجام می‌داد و نتیجه می‌گرفت و گل می‌زدند.

انتظار بیشتر از بازیکن مسن پرسپولیس نباید داشت 

اصلانیان درباره اینکه هاشمیان شناختی از بازیکنان پرسپولیس پیدا نکرده است، گفت: متاسفانه سن بازیکنان پرسپولیس بالاست و ما پیرترین تیم لیگ هستیم و ۱۲ بازیکن بالای ۳۰ سال داریم و انتظار بیشتر از ۳۰ دقیقه راندمان بالا را از این بازیکنان نمی‌شود داشت. شما ببینید ما یک شوت به چارچوب داشتیم که آن هم وسط دروازه بود و یک بار هم علی علیپور شوت زد که دروازه بان مهار کرد. گل‌هایی که تیم الوصل به استقلال زد، بازیکنانش  زاویه دار می‌زدند تا  گلر نتواند بگیرد. توپی که به وسط دروازه می‌آید برای گلر گرفتنش  سخت نیست.

متاسفانه خلاقیتی در این بازی ندیدیم

اصلانیان درباره اینکه هواداران از نتایج تیم پرسپولیس رضایت ندارد و خواستار اخراج درویش و هاشمیان شد است، گفت: به نظرم هواداران باید یک مقدار صبر کنند. تیم استقلال ۳۰ میلیون دلار هزینه کرده است، اما این تیم ۷ گل دریافت کرد. چه انتظاری از بازیکن بالای ۳۰ سال پرسپولیس دارید؟   اگر شما بین ۲ نیمه پیراهن ۲ تیم عوض می‌کردید تفاوت فنی نمی‌دیدید. متاسفانه خلاقیتی در این بازی ندیدیم.

بهترین مربی دنیا هم در زمین بد نتیجه نمی‌گیرد 

مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه هاشمیان در ۴ بازی گذشته فقط یک برد کسب کرده است، بیان کرد: الان شما در این زمین بهترین مربی دنیا هم بیاورید همین بازی را می‌بینید. مگر اینکه مهره اضافه کنند و وقتی نتیجه نمی‌گیرند بازی را به هوا بیاورند.

شانس تراکتور را برای قهرمانی بیشتر می‌بینم

او درباره اینکه پرسپولیس فرصت‌های میزبانی را از دست داده است، بیان کرد: تیم‌های دیگر هم امتیاز از دست دادند و باید ببینیم که تراکتور در چه شرایطی هست، چون هم استقلال و  هم سپاهان امتیازات کامل را نگرفتند. تیم پرسپولیس در تهران تاکنون ۶ امتیاز از دست داده است و اگر در  بازی‌های بعدی به همین منوال بازی کنیم و از  موقعیت‌های خود استفاده نکنیم باز ما در تهران امتیاز از دست خواهیم داد. من شانس تراکتور را برای قهرمانی بیشتر می‌بینم، چون هم برنامه دارند و هم اینکه از استادیوم خانگی و شور هوادارانشان به نحو احسن می‌توانند استفاده کنند چیزی که سرخابی‌ها به طور کلی در لیگ امسال  از دست دادند.

جو ورزشگاه آزادی باعث می‌شود سرخابی‌ها روی حریف خود سوار شوند 

اصلانیان درباره اینکه پرسپولیس در همه جا هوادار دارد و این نمی‌تواند بهانه‌ای برای از دست دادن امتیازات باشد، گفت: من در استادیوم‌های آزادی و تختی بازی کردم و تیم حریف اسیر  جو ورزشگاه آزادی می‌شود و این تنها عاملی هست که سرخابی‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند و روی حریف سوار شوند. اما سرخابی‌ها در ورزشگاه‌های  شهر قدس و تختی غریبه هستند. زمین بد بهترین بهانه برای سرپوش گذاشتن ضعف‌ها شده است، اما وقتی زمین خوب باشد ضعف‌ها مشخص می‌شود.

تیم ملوان زخمی است 

مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه بازی بعدی سرخپوشان برابر تیم ملوان در تهران است، گفت: تیم ملوان هم زخمی است و به تهران می‌آید تا توانش را برای امتیازاتی که از دست داده است بگذارد. از آن طرف، اگر پرسپولیس ۳ امتیاز برابر ملوان نگیرد، فشار بر روی سرمربی و دستیارانش گذاشته می‌شود. انتظار می‌رود که سرخپوشان در این بازی خوب کار کنند تا ۳ امتیاز را بگیرند.

پرسپولیسی‌ها باید مهاجم سرزن بگیرند 

او بیان کرد: الان مشکل پرسپولیس فقط هاشمیان نیست بلکه پازل تیم از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری کامل نیست و انگار مهره گمشده‌ای دارد. به نظرم باید یک فوروارد سرزن بگیرند و از ارسال‌های هوایی استفاده کنند و اینطور با بازیکنان قد کوتاه نمی‌توانند گل بزنند و راه به جایی ببرند.   

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، امیر حسین اصلانیان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
شیرازی‌ها صدرنشین واقعی لیگ برتر فوتبال
اعلام اسامی داوران هفته پنجم لیگ برتر؛
بازیکن استقلال به دیدار مقابل شمس آذر رسید
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
جلسه هیئت مدیره پرسپولیس برگزار شد
انتقال مهاجم کنگویی به پرسپولیس چقدر صحت دارد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد بازنشسته
۰۸:۵۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اینکه نشد حرف میزبان نبودیم تیم اگه تیم باشه براش فرق نمیکنه کجا بازی میکنه مثل تراکتور که تواصفهان برنده شد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
خدارو شکر که پرسپوليس ۷ تا نخورده اینجوری حاشیه سازی می کنید. یه تحلیل نگذاشتید که چرا نمایندگان ایران تو آسیا آبروریزی کردن.
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
شما که سطح دوم شرکت نکردید به قهرمانی های قبلی تون شک کنید تا وار اومد رفتید تو بحران سهمیه
ایران - جمهوری چک/ فرصت تاریخی شاگردان پیاتزا برای راهیابی به نیمه نهایی
صعود مقتدرانه تیم ملی فوتسال ایران به دور نهایی جام ملت‌های آسیا
هنرنمایی پاسور والیبال ایتالیا مقابل بلژیک + فیلم
صعود ایتالیا و لهستان به مرحله نیمه نهایی/ غول‌های والیبال به هم رسیدند
جیووانی لئونی رباط صلیبی پاره کرد
کمیل قاسمی استقلالی شد/ قهرمان المپیک: با قدرت در لیگ برتر کشتی تیم‌داری می‌کنیم
وحید شمسایی: برای دفاع از قهرمانی به اندونزی می‌رویم
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در رابطه با مشکلات میزبانی و رقابت نابرابر در لیگ برتر
آخرین اخبار
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در رابطه با مشکلات میزبانی و رقابت نابرابر در لیگ برتر
کمیل قاسمی استقلالی شد/ قهرمان المپیک: با قدرت در لیگ برتر کشتی تیم‌داری می‌کنیم
وحید شمسایی: برای دفاع از قهرمانی به اندونزی می‌رویم
هنرنمایی پاسور والیبال ایتالیا مقابل بلژیک + فیلم
صعود مقتدرانه تیم ملی فوتسال ایران به دور نهایی جام ملت‌های آسیا
جیووانی لئونی رباط صلیبی پاره کرد
صعود ایتالیا و لهستان به مرحله نیمه نهایی/ غول‌های والیبال به هم رسیدند
ایران - جمهوری چک/ فرصت تاریخی شاگردان پیاتزا برای راهیابی به نیمه نهایی
انتخاب مجدد یزدانی در کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی
مصدومان پرتعداد پرسپولیس در بازی با تیم ملوان
تست‌های پزشکی مدافع خارجی مدنظر پرسپولیس مثبت است
نخستین سرمربی تراکتور درگذشت
علی نژاد: نگاه نتیجه گرا به المپیک آسیایی نداریم
تور جهانی توپ طلای دمبله!
هاشمیان: ۵۰ بازیکن خارجی را بررسی کرده‌ایم/ کنعانی و ارونوف مصدوم هستند
پایان کار نماینده هی‌بال ایران در لیگ حرفه‌ای تور چین
ماخاچ‌مرتضی‌علی‌یف: کامران کشتی‌گیر کمی نیست/ از درخشش آذرپیرا شگفت‌زده شدم
آخرین وضعیت وینگر ملی پوش و مصدوم استقلال
قلی‌زاده: هر روز می‌جنگم تا سریع‌تر به زمین برگردم
رایزنی استقلالی‌ها با اداره کل ورزش تهران برای ساخت ورزشگاه اختصاصی
شیرازی‌ها صدرنشین واقعی لیگ برتر فوتبال
پیروزی یاران یخچالی در مرحله اول جام حذفی آلمان
جوادی: ورزشگاه تختی برای بازی‌های بزرگ آماده است/نمی‌دانم مافیای چمن داریم یا نه/ کم‌لطفی کردند!
رفتار انسان‌دوستانه بازیکنان تیم ملی فوتسال در آستانه دیدار با مالزی
خبر خوش برای گوش شکسته‌ها/ ایران برای هفتمین بار قهرمان کشتی آزاد جهان می‌شود؟
اعلام اسامی داوران هفته پنجم لیگ برتر؛
تاجرنیا: آل‌کثیر روزی به درد ما می‌خورد/ سیدورف مدیر فوتبال استقلال است
ام‌باپه رکورد زیدان را زد!
تبریک یک رئالی به یامال!
محمدحسین کریمی در لیست رزرو فینال ۱۰۰ متر قورباغه قهرمانی جهان سنگاپور