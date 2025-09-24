باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین اصلانیان مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی سرخپوشان برابر تیم چادر ملو اردکان اظهار کرد: کیفیت زمین آن قدر پایین بود که هیچ تفاوتی بین ۲ تیم مشاهده نمیشد به جز توپی که بازیکن چادر ملو به تیرک دروازه پرسپولیس زد و ۵ دقیقه آخر، فشاری که پرسپولیسیها بر روی دروازه حریف آوردند چیز دیگری ندیدیم. فرق این ۲ تیم اختلاف قرارداد بازیکنانشان بود، اما به لحاظ کیفی شبیه هم بودند. شما بازیکن پرسپولیس که مثلا ۴۰ میلیارد میگیرد را با بازیکن چادر ملو که یک میلیارد میگیرد مقایسه کنید، این اختلاف قرارداد را در بازی شان نمیدیدید.
او افزود: بهانه خوبی است که بازیکنان پرسپولیس بیایند و بگویند زمین خراب بود، اما ما فوتبالیها وقتی بازگشت به عقب میزنیم و استقلال که در زمین خوب ۷ گل از الوصل خورد و یا تیم ملی فوتبال که با آن همه بازیکن بازی خوبی مقابل افغانستان و هند انجام نداد، متوجه میشویم که ما در زمین باکیفیت هم بازی خوبی ارائه نمیدهیم و متاسفانه فوتبالمان رو به نزول است و خلاقیتی که یک بازیکن باید داشته باشد که در این مواقع ارائه بدهد را متاسفانه در فوتبالمان نمیبینیم.
اصلانیان درباره اینکه تیم پرسپولیس در ۳ بازی در تهران نتوانسته امتیازات کامل را بگیرد، گفت: وقتی استادیوم آزادی را بنا به هر دلیلی از سرخابیها میگیرند، ما در اصل همه جا میهمان هستیم و از کیفیت میزبانی و هوادار خود نمیتوانیم استفاده کنیم. البته دلایلش را بیان نکردند که چرا بازسازی ورزشگاه آزادی را متوقف کردند. متاسفانه ازیک طرف پول به سرخابیها ترزیق میکنند و از طرف دیگر زمین و میزبانی را از آنها میگیرند و انتظار دارند که آنها بازی خوبی ارائه بدهند.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان برنامهای برای گل زدن نداشتند، گفت: وقتی خلاقیت وجود نداشته باشد بازیکن چادر ملو با بازیکن پرسپولیس یکسان است و فرقی نمیکند. هر ۲ تیم نتوانستند موقعیت آن چنانی روی دروازه یکدیگر خلق کنند. چیزی که مشهود است وقتی زمین خراب است و شما روی به بازی هوایی میآورید باید یک بازیکن بلند قامت در محوطه جریمه حریف باشد. بازیکنان پرسپولیس توپ را برای فخریان با قد ۱/۶۰ سانتی متری و یا بازیکنان دیگر با میانگین قدی ۱۷۰ سانتی متری ارسال میکنند. به نظرم پرسپولیسیها باید در اولین فرصت یک فوروارد زیر ۳۰ سال سر زن بگیرند که در مواقعی که گیر میافتند به بازی مستقیم و ارسالهای هوایی روی بیاورند. قدیمیها از علی پروین ایراد میگرفتند، اما من الان متوجه میشوم که ایشان بیشتر از مربیان جوانی که الان دارند مربیگری میکنند، میفهمید. وقتی بازی گره میخورد، پروین مدافعان قدبلند تیم را به جلو میآورد و بازی مستقیم انجام میداد و نتیجه میگرفت و گل میزدند.
اصلانیان درباره اینکه هاشمیان شناختی از بازیکنان پرسپولیس پیدا نکرده است، گفت: متاسفانه سن بازیکنان پرسپولیس بالاست و ما پیرترین تیم لیگ هستیم و ۱۲ بازیکن بالای ۳۰ سال داریم و انتظار بیشتر از ۳۰ دقیقه راندمان بالا را از این بازیکنان نمیشود داشت. شما ببینید ما یک شوت به چارچوب داشتیم که آن هم وسط دروازه بود و یک بار هم علی علیپور شوت زد که دروازه بان مهار کرد. گلهایی که تیم الوصل به استقلال زد، بازیکنانش زاویه دار میزدند تا گلر نتواند بگیرد. توپی که به وسط دروازه میآید برای گلر گرفتنش سخت نیست.
اصلانیان درباره اینکه هواداران از نتایج تیم پرسپولیس رضایت ندارد و خواستار اخراج درویش و هاشمیان شد است، گفت: به نظرم هواداران باید یک مقدار صبر کنند. تیم استقلال ۳۰ میلیون دلار هزینه کرده است، اما این تیم ۷ گل دریافت کرد. چه انتظاری از بازیکن بالای ۳۰ سال پرسپولیس دارید؟ اگر شما بین ۲ نیمه پیراهن ۲ تیم عوض میکردید تفاوت فنی نمیدیدید. متاسفانه خلاقیتی در این بازی ندیدیم.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه هاشمیان در ۴ بازی گذشته فقط یک برد کسب کرده است، بیان کرد: الان شما در این زمین بهترین مربی دنیا هم بیاورید همین بازی را میبینید. مگر اینکه مهره اضافه کنند و وقتی نتیجه نمیگیرند بازی را به هوا بیاورند.
او درباره اینکه پرسپولیس فرصتهای میزبانی را از دست داده است، بیان کرد: تیمهای دیگر هم امتیاز از دست دادند و باید ببینیم که تراکتور در چه شرایطی هست، چون هم استقلال و هم سپاهان امتیازات کامل را نگرفتند. تیم پرسپولیس در تهران تاکنون ۶ امتیاز از دست داده است و اگر در بازیهای بعدی به همین منوال بازی کنیم و از موقعیتهای خود استفاده نکنیم باز ما در تهران امتیاز از دست خواهیم داد. من شانس تراکتور را برای قهرمانی بیشتر میبینم، چون هم برنامه دارند و هم اینکه از استادیوم خانگی و شور هوادارانشان به نحو احسن میتوانند استفاده کنند چیزی که سرخابیها به طور کلی در لیگ امسال از دست دادند.
اصلانیان درباره اینکه پرسپولیس در همه جا هوادار دارد و این نمیتواند بهانهای برای از دست دادن امتیازات باشد، گفت: من در استادیومهای آزادی و تختی بازی کردم و تیم حریف اسیر جو ورزشگاه آزادی میشود و این تنها عاملی هست که سرخابیها میتوانند از آن استفاده کنند و روی حریف سوار شوند. اما سرخابیها در ورزشگاههای شهر قدس و تختی غریبه هستند. زمین بد بهترین بهانه برای سرپوش گذاشتن ضعفها شده است، اما وقتی زمین خوب باشد ضعفها مشخص میشود.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه بازی بعدی سرخپوشان برابر تیم ملوان در تهران است، گفت: تیم ملوان هم زخمی است و به تهران میآید تا توانش را برای امتیازاتی که از دست داده است بگذارد. از آن طرف، اگر پرسپولیس ۳ امتیاز برابر ملوان نگیرد، فشار بر روی سرمربی و دستیارانش گذاشته میشود. انتظار میرود که سرخپوشان در این بازی خوب کار کنند تا ۳ امتیاز را بگیرند.
او بیان کرد: الان مشکل پرسپولیس فقط هاشمیان نیست بلکه پازل تیم از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری کامل نیست و انگار مهره گمشدهای دارد. به نظرم باید یک فوروارد سرزن بگیرند و از ارسالهای هوایی استفاده کنند و اینطور با بازیکنان قد کوتاه نمیتوانند گل بزنند و راه به جایی ببرند.