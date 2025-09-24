به مناسبت هفته دفاع مقدس طرح مردم یاری بیمارستان ۵۲۱ ارتش در جنوب آذربایجان شرقی اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -جاویدی رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش مستقر در مراغه گفت: کارکنان درمانی این بیمارستان به ۱۱۱ نفر از مراجعه کنندگان ویزیت رایگان پزشکان عمومی و متخصص، ویزیت دندانپزشکی و خدمات آزمایشگاهی رایگان ارائه کردند.



جاویدی افزود: تست فشار خون، تب سنجی، تزریقات، سرم تراپی و نوار قلب از دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان بود.



وی اضافه کرد: در این طرح به ۴۰ نفر از شهروندان خدمات غربالگری تست فشار خون و سنجش قند ارائه شد.



رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش گفت: این برنامه در راستای تحقق شعار ارتش انقلابی فدای ملت اعلام کرد.



وی افزود: از ابتدای سال در قالب ۴ طرح مردم یاری برای ۷۰۰ نفر خدمات درمانی رایگان درجنوب آذربایجان شرقی ارائه شده است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما