به مناسبت هفته دفاع مقدس طرح مردم یاری بیمارستان ۵۲۱ ارتش در جنوب آذربایجان شرقی اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -جاویدی رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش مستقر در مراغه گفت: کارکنان درمانی این بیمارستان به ۱۱۱ نفر از مراجعه کنندگان ویزیت رایگان پزشکان عمومی و متخصص، ویزیت دندانپزشکی و خدمات آزمایشگاهی رایگان ارائه کردند.
 
جاویدی افزود: تست فشار خون، تب سنجی، تزریقات، سرم تراپی و نوار قلب از دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان بود.
 
وی اضافه کرد: در این طرح به ۴۰ نفر از شهروندان خدمات غربالگری تست فشار خون و سنجش قند ارائه شد.
 
رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش گفت: این برنامه در راستای تحقق شعار ارتش انقلابی فدای ملت اعلام کرد.
 
وی افزود: از ابتدای سال در قالب ۴ طرح مردم یاری برای ۷۰۰ نفر خدمات درمانی رایگان درجنوب آذربایجان شرقی ارائه شده است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: ویزیت رایگان ، بیمارستان ارتش
خبرهای مرتبط
ویزیت رایگان بیماران هوراند
ویزیت رایگان در مناطق عشایر نشین ییلاقی سهند
ویزیت رایگان بیمارستان ارتش در جنوب آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
بهار اول مهر با بدرقه فرزندان شهید مدافع وطن سرهنگ بهمن مرندی به مدرسه در بناب
بدرقه فرزند شهید فراجا از منزل تا مدرسه در مراغه
توزیع ۱۳۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان در اهر
تامین مسکن محرومان اولویت وزارت راه و شهرسازی است
ورود معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به تبریز
وزیر راه دستور تامین مسکن خانواده ۲ کودک شهید دانش‌آموز تبریزی را صادر کرد
امروز ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز به مدرسه رفتند
هیچ محدودیت و تبعیضی برای پیشرفت زنان در این سرزمین وجود ندارد