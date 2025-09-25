باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- آرزو ذکایی‌فر، رییس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره برنامه‌ها و اقدامات سازمان بهزیستی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بهزیستی، حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش است. توانمندسازی آموزشی از جمله محور‌های مهم در حوزه توانمندسازی است و سازمان تلاش می‌کند با حمایت‌های لازم، این فرآیند را در دانش‌آموزان تحت پوشش خود تسهیل کند. همچنین پیشگیری از بازماندگی از تحصیل به دلیل مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل از اهداف مهم سازمان به شمار می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر، ۱۸۵ هزار دانش‌آموز تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که از این تعداد، ۸۵ هزار و ۷۰۰ نفر دانش‌آموز دارای معلولیت و ۹۹هزار و ۳۰۰ نفر فرزندان بانوان سرپرست خانوار می‌باشند. همچنین، ۵۴ درصد این دانش‌آموزان در مقطع دبستان و ۴۶ درصد در مقاطع متوسطه اول و دوم تحصیل می‌کنند.

ذکایی‌فر به پرداخت کمک‌هزینه دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت:هر ساله مبالغی برای تأمین نوشت‌افزار و وسایل آموزشی دانش‌آموزان تحت پوشش اختصاص می‌یابد. همچنین، پویشی که حدود سه هفته پیش از آغاز سال تحصیلی برگزار می‌شود، برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند برگزار شده و امسال نیز با استقبال چشمگیری مواجه شده است.

رئیس مرکز توانمندسازی سازمان بهزیستی درباره اقدامات آموزشی افزود:علاوه بر مسائل اقتصادی، هدایت تحصیلی و پیشرفت آموزشی دانش‌آموزان نیز در دستور کار قرار دارد. سازمان بهزیستی از سال‌های گذشته تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی برای حمایت آموزشی از دانش‌آموزان خود دارد که بیش از ۱۰ هزار نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش از بورسیه و کتاب‌های کمک آموزشی این بنیاد بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد:اخیراً تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد علوی به منظور ارتقای پیشرفت تحصیلی منعقد شده است که پس از انجام غربالگری و شناسایی، اقدامات لازم جهت ارتقای آموزشی و تحصیلی دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

ذکایی‌فر همچنین تشکیل شورا‌های دانش‌آموزی را یکی از برنامه‌های موثر در حوزه دانش‌آموزی عنوان کرد و گفت:این شورا‌ها متشکل از دانش‌آموزان علاقه‌مند هستند که موضوعات مختلف را دنبال می‌کنند و با استفاده از ظرفیت خود، در حل مسائل مرتبط با دانش‌آموزان نقش دارند.

وی درباره برنامه‌های ویژه برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال گفت:سال گذشته به صورت استانی برنامه غربالگری، شناسایی استعداد و مهارت‌آموزی برای این گروه سنی اجرا شد و امسال این برنامه در سراسر کشور برای ۲۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش و ۱۰ هزار دانش‌آموز جمعیت عمومی برگزار خواهد شد.

ذکایی‌فر توضیح داد: این برنامه شامل چند بخش است که ابتدا غربالگری و شناسایی اولیه انجام می‌شود و پس از آن مشاوره‌های لازم توسط مربیان زندگی ارائه می‌گردد. هدایت تحصیلی برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال و هدایت شغلی برای گروه سنی ۱۷ تا ۱۸ سال از جمله اهداف مهم این برنامه است. همچنین توسعه مهارت‌های پایه مانند خودکارآمدی، مهارت‌های ارتباطی، مسئولیت‌پذیری، حل مسئله، کارآفرینی و مدیریت مالی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای نیز طبق تفاهم‌نامه با سازمان فنی‌حرفه‌ای برگزار می‌شود؛ آموزش در مراکز دولتی رایگان و در مراکز غیر دولتی با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود. بخشی از هزینه‌ها توسط سازمان بهزیستی و بخشی نیز توسط مددجو تأمین می‌شود و مددجویان در دهک‌های پایین درآمدی نیز از طریق منابع داخلی و کمک‌های خیرین از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند می‌گردند.

رییس مرکز توانمندسازی سازمان بهزیستی در پایان گفت: فرایند توانمندسازی دانش‌آموزان و نوجوانان تحت پوشش، شامل آموزش، هدایت تحصیلی، تشکیل گروه‌های دانش‌آموزی، شناسایی استعدادها، مهارت‌آموزی و اتصال به بازار کار است که در سطح کشور به صورت گسترده در حال اجرا است.